Przedsiębiorcy ocenili Konstytucję Biznesu

Możliwość powołania prokurenta, czyli pełnomocnika ogólnego, przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą to zmiana, która uzyskała najlepszą ocenę w przedstawionym w poniedziałek raporcie firmy doradczej Grant Thornton

Eksperci firmy doradczej Grant Thornton w raporcie „Konstytycja Biznesu - ułatwienia dla firm czy pobożne życzenia” wskazali 9 głównych - ich zdaniem - zmian, jakie zakłada Konstytucja Biznesu.

Każdą ze zmian ocenili w skali od 1 do 5 pkt, gdzie 1 to negatywna ocena, 3 - neutralna, a 5 - pozytywna.

Zmianę dot. rozszerzenia uprawnień do ustanowienia prokurentów oceniamy na piątkę” - powiedziała podczas prezentacji raportu Maja Jabłońska z Grant Thornton. Dodała, że chodzi o pełnomocnika ogólnego, który będzie mógł dokonywać czynności związanych z działalnością gospodarczą osoby prowadzącej jednososobową działalność gospodarczą.

„W obecnym stanie prawnym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą ustanowić prokurenta. Wynika to z niejasnego brzmienia przepisów kodeksu cywilnego. Ten przepis zostaje w Prawie Przedsiębiorców doprecyzowany w taki sposób, że nie ma tu żadnych wątpliwości. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły ustalić prokurenta” - wyjaśniła.

Jak zaznaczyła, ustanowienie takiej osoby, szczególnie przy większych działalnościach gospodarczych, „na pewno będzie bardzo pomocne dla przedsiębiorców”.

„Ogólnie Konstytucję Biznesu oceniamy na 3+” - dodał Dariusz Bednarski, partner zarządzający w Grant Thornton. Jak zaznaczył, „zasadniczo Konstytucja Biznesu wychodzi na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców”, ponieważ deklarowane w niej hasła przyjaznego, jasnego prawa i jego stanowienia opartego na dialogu „są godne pochwały”.

Problem w tym, że propozycje zawarte w Konstytucji nie stanowią nowej jakości w stosunku do obecnie istniejących regulacji - wskazał.

Najsłabiej eksperci ocenili „ograniczenia w kontrolach przeprowadzanych wśród firm przez instytucje publiczne” (ocena 1).

Prawodawca, co prawda, od 1 stycznia 2017 r. wprowadził korzystne dla przedsiębiorców zasady, np. przewidujące, że kontrolę można przeprowadzić dopiero po analizie prawdopodobieństwa naruszenia prawa przez przedsiębiorcę (…). Jednak w praktyce nowe przepisy nie gwarantują przedsiębiorcom żadnej ochrony - powiedziała.

Dodała, że Prawo Przedsiębiorców „praktycznie kopiuje” dotychczasowe zapisy, uporządkowując jedynie aktualne regulacje.

Autorzy raportu odnieśli się też m.in. do „ulgi na start” (ocena 4 pkt). Zakłada ona całkowite zwolnienie z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w kolejnych dwóch latach początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać - tak jak dotychczas - z obniżonych składek w ramach tzw. „małego ZUS-u”. „Jest to zmiana in plus. Przedsiębiorca przez kolejne sześć miesięcy będzie płacił 150-200 zł miesięcznie mniej” - mówił Grzegorz Szysz z Grant Thornton.

Konstytucja Biznesu to pakiet 5 projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Projekty ustaw przyjął 14 listopada rząd i przekazał je do prac w Sejmie.

SzSz(PAP)