Generał podejrzany o korupcję popełnił samobójstwo

Wysoki rangą przedstawiciel armii Chin, wobec którego władze wszczęły śledztwo korupcyjne, popełnił samobójstwo - poinformowała dziś chińska agencja państwowa Xinhua. Walka z korupcją na wszystkich szczeblach władzy trwa w Państwie Środka od pięciu lat.

66-letni generał Zhang Yang należał do wpływowej Centralnej Komisji Wojskowej, która jest najwyższym organem decyzyjnym rządzącej Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w sprawach chińskich sił zbrojnych. Jak przekazała Xinhua, Zhang targnął się na swoje życie 23 listopada w swoim domu w Pekinie.

Wszczęte w jego sprawie śledztwo dotyczyło „poważnego naruszenia dyscypliny” oraz powiązań z sądzonymi za łapówkarstwo generałami Guo Boxiongiem i Xi Caihou - informowała wcześniej Centralna Komisja Wojskowa.

Lansowana przez prezydenta Chin Xi Jinpinga kampania antykorupcyjna, która eliminuje „tygrysy i muchy”, czyli łapówkarzy dużego i małego kalibru, doprowadziła już do ukarania ok. 1,3 mln skorumpowanych członków KPCh. Na przyszły rok zapowiedziano utworzenie „superagencji” do walki z korupcją, która oprócz samej partii będzie nadzorować również państwowe firmy i inne instytucje publiczne.

