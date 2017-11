Lotnisko Katowice poczeka na rozbudowę

Na sezon zimowy 2019/2020 lotnisko Katowice odsunęło rozpoczęcie rozbudowy swego głównego obiektu, terminalu B. Powodem jest przygotowywany na grudzień 2018 r. szczyt klimatyczny COP24 w Katowicach, z którym prace kolidowałyby w przyszłym sezonie.

GTL dysponuje już koncepcją przebudowy trzykondygnacyjnego obiektu. Obecnie trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Kontekstem jest szybko rosnący ruch w Katowicach. Lotnisko, które według obecnych prognoz, w całym 2017 r. ma obsłużyć 3,8 mln pasażerów, a w przyszłym roku - przekroczyć 4 mln.

Według wcześniejszych informacji rozbudowa terminalu B miała rozpoczynać się w 2018 r. O aktualnych planach dotyczących ważnej dla zwiększenia przepustowości lotniska inwestycji poinformował PAP prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), które nim zarządza, Artur Tomasik.

„Projekt odbierzemy w przyszłym roku. Prace planujemy dopiero w sezonach 2019/20 i 2020/21. Odsuwamy je dlatego, że nie chcemy modernizować terminalu w sezonie zimowym, w którym w Katowicach będziemy mieli szczyt klimatyczny, a musimy to robić w tzw. niskim sezonie ” - podkreślił prezes GTL.

W ramach szczytu klimatycznego w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 r. odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). Organizatorzy spodziewają się co najmniej kilkunastu tysięcy uczestników.

Według Tomasika odsunięta - wobec potrzeby sprawnego obsłużenia tych gości - modernizacja terminalu B będzie polegała przede wszystkim na zwiększeniu jego powierzchni i rozbudowie w kierunku południowym. Najważniejszą zmianą dla podróżnych będzie przeniesienie kontroli bezpieczeństwa na powiększone, poprzez zbudowanie nowych stropów, pierwsze piętro.

„Będziemy tam mieli możliwość ustawienia znacznej liczby bramek, aby zwiększyć płynność kontroli. W związku z tym na dole będziemy mieli też możliwość utworzenia większej liczby stanowisk odpraw” - wskazał prezes zarządcy Katowice Airport.

Wszystkie trzy terminale lotniska mają też zostać połączone jednym pasażem. Ze względu na oczekiwania linii lotniczych na razie w Katowicach nie powstaną rękawy lotniskowe (ruchome zadaszone przejścia z terminala do samolotu); projekt architektoniczny umożliwi jednak ich zabudowę w przyszłości.

Prezes GTL zapewnił, że ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe lotniska „nie będzie problemu z finansowaniem” przebudowy terminalu B.

W poprzednich latach Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze przebudowało już najstarszy terminal A i zbudowało od podstaw nowy terminal C, wykorzystywany jako hala przylotów. Znajdujący się między nimi terminal B, to największy obiekt obsługujący pasażerów na lotnisku Katowice. Został otwarty w 2007 r.

Port prowadzi też m.in. inwestycję związaną z przekształceniem starej drogi startowej w drogę kołowania oraz dostosowaniem pola manewrowego portu do II kategorii operacji lotniczych. Zakończenie tego projektu jest planowane na styczeń 2018 r. Lotnisko rozbudowuje też płytę postojową cargo przed bazą cargo w południowo-wschodniej części portu i planuję budowę nowej bazy paliw.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje w Katowicach nową wieżę kontroli lotów, która ma być gotowa do pracy pod koniec 2018 r. Trwają też przygotowania do uzbrojenia zachodniego (pomocniczego) podejścia do nowej drogi startowej w system ILS. Dzięki temu, Katowice będą pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce z tym systemem na obu podejściach do drogi startowej.

W połowie br. spółka Chopin Airport, która przy katowickim lotnisku postawi hotel marki Moxy, podpisała umowę z generalnym wykonawcą. W obiekcie, który ma przyjąć pierwszych gości w przyszłym roku, znajdzie się sto pokoi.

W perspektywie 20 lat lotnisko Katowice prognozuje obsługę 7,4 mln pasażerów rocznie.

