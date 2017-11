Wietnam otwarty na polski biznes

Wietnamski rynek i władze są otwarte na polskie towary i inwestycje - oświadczył we wtorek w Hanoi prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Tran Dai Quangiem.

„Pan prezydent mnie zapewnił o otwartości władz wietnamskich i wietnamskiego rynku na polskie towary i polskie inwestycje” - powiedział Duda na spotkaniu z polskimi i wietnamskimi mediami po rozmowach z prezydentem Wietnamu.

„Potwierdzamy naszą gotowość do stwarzania korzystnych warunków dla polskich przedsiębiorstw, do prowadzenia biznesu i inwestowania w Wietnamie w dziedzinach, w których Polska posiada przewagę konkurencyjną, takich jak górnictwo, przetwórstwo spożywcze, farmaceutyka, ochrona środowiska” - oznajmił z kolei prezydent Wietnamu.

Wcześniej w obecności obu przywódców podpisano szereg umów i porozumień międzyrządowych, m.in. umowę między Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a wietnamskim Ministerstwem Oświaty i Szkolenia Zawodowego o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego.

Podpisano także ramową umowę o współpracy finansowej pomiędzy rządem RP a rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Na mocy tej umowy Polska zgodziła się udzielić Wietnamowi 250 mln euro pożyczki, która ma zostać przeznaczona na zakup produktów wskazanych przez stronę wietnamską u polskich producentów.

Ponadto podpisano memorandum o porozumieniu między resortami rolnictwa i środowiska obu krajów, a także między polskimi ministerstwami rozwoju i finansów a wietnamskim resortem przemysłu i handlu.

Podpisano także umowę inwestycyjną o wartości 50 mln USD pomiędzy polską firmą Adamed Holding a wietnamską firmą Dat Vi Phu Pharmaceutical JSC. Grupa Adamed nabyła pakiet kontrolny firmy Dat Vi Phu. Transakcja stanowi największą polską inwestycję bezpośrednią w Wietnamie.

Podpisano też memorandum o współpracy między Polską Agencją Prasową a Wietnamską Agencją Informacyjną.

„Wszystkie one (podpisane umowy i porozumienia) budują sferę wzajemnych relacji, a także wierzę w to, że ułatwią rozwój kontaktów biznesowych i naukowych pomiędzy naszymi krajami” - mówił polski prezydent.

Duda wyraził też przekonanie, że dzięki podpisaniu porozumienia finansowego „w niedługim czasie funkcjonariusze wietnamscy będą mogli korzystać z polskich łodzi dostarczonych przez firmę Cenzin oraz pojazdów strażackich i policyjnych wyprodukowanych przez polską firmę Wiss”.

Prezydent zaznaczył, że liczy także na to, że w dzięki porozumieniu resortu szkolnictwa wyższego oraz wietnamskim Ministerstwem Oświaty i Szkolenia Zawodowego więcej wietnamskich studentów będzie mogło studiować w Polsce oraz będzie możliwa nauka języka polskiego na Uniwersytecie w Hanoi.

Prezydent podziękował też za możliwość otwarcia Zagranicznego Biura PAIH w Ho Chi Minh. Uroczyste otwarcie z udziałem polskiego prezydenta odbędzie się w czwartek.

Jak zauważył Duda, „ta placówka to wyraz polskiego zaangażowania na wietnamskim rynku i tego, jak bardzo nam zależy, aby polskie firmy były na tym rynku bardziej obecne, a z drugiej strony, żeby także i wietnamskie firmy były obecne na polskim rynku”.

„Dziesięć lat temu, kiedy spotkali się premierzy Polski i Wietnamu, wartość wymiany gospodarczej była mniej więcej na poziomie 0,5 mld USD, i mówili, że chcieliby, by w perspektywie kilkuletniej ta wymiana się podwoiła. Można z satysfakcją mówić po dziesięciu latach, że to jest nie dwa razy więcej, a cztery razy więcej, bo ok. 2 mld USD rocznie” - oświadczył Duda.

Polski prezydent wyraził nadzieję, że dzięki jego wizycie w Wietnamie oraz wizycie prezydenta Wietnamu w Polsce, do złożenia której zaprosił Tran Dai Quanga, saldo wzajemnych obrotów handlowych jeszcze wzrośnie i wzrost ten będzie co najmniej dwukrotny.

Duda podziękował wietnamskiemu prezydentowi za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. „Wietnam naszą kandydaturę poparł i także dzięki temu osiągnęliśmy świetny wynik w głosowaniu w ONZ” - mówił Duda. Zapewnił jednocześnie o poparciu kandydatury Wietnamu na tę samą funkcję na lata 2020-2021.

Prezydent Tran Dai Quang podziękował Polsce za wsparcie kandydatury jego kraju na niestałego członka RB ONZ. Jednocześnie poprosił o polskie wsparcie i aktywną promocję jak najszybszego podpisania i ratyfikacji umowy handlowej między Wietnamem a Unią Europejską.

Tran Dai Quang wyraził satysfakcję z podpisania przez wietnamskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz polskie resorty rozwoju i finansów umowy o wartości 250 mln euro, która „stanowi podstawę do realizacji projektów współpracy rozwojowej między rządem polskim i wietnamskim”.

Wyraził też satysfakcję z zaplanowanego na czwartek otwarcia Biura Zagranicznego PAIH w Ho Chi Minh.

Tran Dai Quang poinformował, że z polskim prezydentem rozmawiał także o kwestiach „regionalnych i międzynarodowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”. „Uzgodniliśmy, że wszelkie spory powinny być rozwiązywane za pomocą pokojowych środków, w tym przy pełnym poszanowaniu procesu dyplomatycznego i prawnego” - oświadczył.

