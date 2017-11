Powstanie polska agencja ratingowa

PFR, GPW i BIK porozumiały się w celu utworzenia agencji ratingowej, której działanie ma być skierowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Agencja ma zacząć funkcjonować w drugiej połowie przyszłego roku.

Jako PFR od dłuższego czasu mówimy o wspieraniu rynku finansowego. Rynek ten powinien opierać się na dwóch nogach rynku bankowym i kapitałowym, przy czym kapitałowy to nie tylko rynek akcji, ale i obligacji. (…) Powołanie polskiej agencji ratingowej, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo i przejrzystość polskiego rynku kapitałowego – mówił Paweł Borys, prezes PFR.

Jak dodał, „zdecydowaliśmy, że optymalna struktura własności to po 1/3 - dla podpisujących tę umowę - w spółce”.

Żeby agencja mogła jest konieczność jej zarejestrowania w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Liczymy, że w przeciągu następnego roku kalendarzowego firma znajdzie się na rynku, ale najpierw musi zostać zarejestrowana przez ESME – mówił Wojciech Lipka, prezes Instytutu Analiz i Ratingu, w oparciu o który to instytut ma działać wspomniana agencja.

Jak dodał, początkowe nakłady będą wysokie, co związane jest przede wszystkim z budową systemu informatycznego.

Prezes GPW, Marek Dietl, zwrócił uwagę, na to, że działanie agencji zostanie oparte na już dużej bazie danych.

Liczymy na to, że uda się ten koszt finalny ratingów obniżyć. Oczywiście może to być biznes dochodowy, ale do tego potrzebny jest efekt skali – mówił Dietl.