JSW dostarczy koks do Indii

Indyjski producent stali Essar Steel, który od ośmiu lat korzysta z koksu wytwarzanego w koksowniach grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), deklaruje chęć dalszych zakupów tego surowca, nawet do 2030 r. We wtorek obie firmy podpisały porozumienie w tej sprawie

Okazją do podpisania porozumienia było odbywające się we wtorek w New Delhi indyjsko-polskie forum gospodarcze. W składzie polskiej delegacji, której przewodniczy wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, są m.in. przedstawiciele górniczych spółek, wśród nich pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon.

Jastrzębska spółka jest największym producentem węgla koksowego w UE, a koksownie grupy wytwarzają ok. 3,4 mln ton koksu rocznie. Essar Steel produkuje rocznie ok. 10 mln ton stali surowej.

Podpisane we wtorek porozumienie dotyczy zacieśnienia długofalowej współpracy w zakresie sprzedaży i zakupu koksu produkowanego przez JSW, a wykorzystywanego w hutach Essar Steel w Indiach. Dokument potwierdza ciągłość współpracy nawet do 2030 roku. Koks z grupy JSW trafia do Essar Steel od 2009 r. i jest wykorzystywany do produkcji stali w procesie wielkopiecowym i Corex.

Według przedstawicieli JSW, obecność na rynku indyjskim pozwala spółce na zabezpieczenie przed wahaniami koniunktury na rynku europejskim, gdzie wykorzystanie całkowitych mocy produkcyjnych wielkich pieców pozostaje na poziomie ok. 70-75 proc. Umowa wpisuje się też w będącą na ukończeniu nową strategię JSW, zakładającą zwiększenie efektywności produkcji węgla koksowego oraz sprzedaży końcowego produktu, jakim jest koks.

JSW chce być kluczowym producentem węgla koksowego, zapewniającym Europie strategiczne zapotrzebowanie na ten surowiec, ale spółka jest również otwarta na światowe rynki. Skutecznie pozycjonujemy się i jesteśmy postrzegani jako ważne ogniwo w łańcuchu dostawców dla przemysłu stalowego (…). Chcemy, by warunki sprzedaży, prowadzące do eksportu naszego koksu (do Indii trafia on przez pośrednika ), były jak najlepsze. Planowana długofalowa sprzedaż do 2030 roku wymagać będzie oczywiście niezbędnych uzgodnień” - powiedział cytowany we wtorkowym komunikacie prasowym JSW Daniel Ozon.

Oprócz deklaracji dotyczącej zakupu koksu, porozumienie grupy JSW i indyjskiego wytwórcy stali dotyczy także innych dziedzin. Strony planują m.in nawiązać współpracę w dziedzinie opracowania i wdrażania efektywnych metod wykorzystania metanu z pokładów węgla.

Jestem przekonany, że zainicjowana dziś współpraca nie tylko przygotuje dobry grunt do negocjacji, ale będzie też skutkować konkretnymi rozwiązaniami, na których skorzystają sygnatariusze listu” - skomentował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Przypomniał, że jednym z założeń nowej strategii JSW - poza zwiększeniem wydobycia węgla koksowego i wdrażaniem nowoczesnych technologii - jest utrzymanie mocnej pozycji na rynku eksportowym. Stąd spółka poszukuje nowych rynków zbytu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz konkurencyjności w tym obszarze.

Należąca do JSW spółka JSW Koks jest największym europejskim producentem koksu - głównie wielkopiecowego, na potrzeby hutnictwa. W przedstawionych niedawno założeniach nowej strategii grupa podała, że zamierza utrzymać roczną produkcję i sprzedaż koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton w latach 2017-2030.

Łącznie grupa JSW przeznaczy ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach. Planowana jest modernizacja dwóch baterii koksowniczych w Koksowni Przyjaźń, modernizacja i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin oraz zagospodarowanie tzw. gazu nadmiarowego i stworzenie instalacji odsiarczania spalin w Koksowni Jadwiga. Na terenie Koksowni Dębieńsko rozważane jest rozpoczęcie produkcji poszukiwanych na rynku tzw. adsorbentów węglowych.

SzSz(PAP)