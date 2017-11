Wsio w kosmos... Rosjanie stracili 19 satelitów

Rosja straciła kontakt z satelitą Meteor, wystrzelonym w kosmos kilka godzin wcześniej. Zarówno satelita, jak i miejsce, z którego został wystrzelony, są kluczowe dla rosyjskich planów ekspansji kosmicznej. Wraz z tym satelitą przepadło także 18 innych satelitów, których dostarczenie na orbitę zakontraktowano w tym locie

Pojazd kosmiczny Sojuz - rakieta nośna oparta konstrukcyjnie na pocisku balistycznym R-7 – z satelitą Meteor-M oraz osiemnastoma innymi, małymi satelitami wystartował z kosmodromu Wostocznyj – położonego na wschodzie Rosji, w obwodzie amurskim, w pobliżu miast Ciołkowski i Swobodny, najnowszego rosyjskiego kosmodromu, który ma służyć do wysyłania na orbitę ładunków komercyjnych oraz statków załogowych. To dopiero drugi start z tego kosmodromu. Rosjanie stracili kontakt z najważniejszym satelitą w ciągu kilku godzin po starcie, donoszą źródła.

Sam satelita był też ważną częścią planów i strategii rosyjskiej Federalnej Agencji Kosmicznej, Roskosmosu. Meteor M2-1 – meteorologiczny satelita pogodowy miał przewidzianą pięcioletnią misję monitorowania zmian klimatu dla rosyjskiej agencji meteo. Jak podaje rosyjska agencja Interfax, Rosjanie stracili z nią kontakt. W wydanym przez Roskosmos oświadczeniu, potwierdza się brak kontaktu z satelitą i deklaruje się obecnie prowadzenie szczegółowych analiz tej sytuacji.

To nie tylko sromotna porażka technologiczna, ale też biznesowa. Wraz z ładunkiem przepadło 18 innych satelit, w tym ważącego aż 86 kg (Meteor ważył jedyne 2,75 kg) satelitę Baumanets-2 (rosyjski uniwersytet Baumana), ważącego aż 70 kg satelitę LEO Vantage (operator: UTIAS/SFL), należącego do Norwegów satelitę AISSat-3, japońskiego IDEA OSG-1, należącego do Royal Technology Institute, Sweden satelitę SEAM, dwie amerykańskie satelity Corvus-BC-3 (Landmapper-BC-1 i 2), 10 należących do SpireGlobal Inc. Satelit Lemur-2 i niemieckiego D-Star One, należącego do German Orbital Systems GMBH.

autor: russianspaceweb.com

Nowy kosmodrom otacza wyjątkowo pechowa atmosfera. Miał przesunąć ośrodek startowy z Bajkonuru dalej na wschód Rosji, lecz towarzysząca seria opóźnień i usterek spowodowała, że to dopiero drugi, bardzo opóźniony start, który – jak podaje http://www.russianspaceweb.com/meteor-m2-1.html - z winy błędu ludzkiego w zaprogramowaniu sekwencji manewrowej spowodowało błąd w trajektorii lotu już przy pierwszym manewrze i w ten sposób, o godzinie 14:16 czasu moskiewskiego, rakieta ponownie weszła w ziemską atmosferę, by zakończyć misję wraz z całym ładunkiem w Oceanie Atlantyckim.

pełny opis misji: http://www.russianspaceweb.com/meteor-m2-1.html

