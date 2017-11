Opodatkowanie śmieciowego jedzenia może zaszkodzić

Ministerstwo Finansów, tłumacząc troską o zdrowie oraz chęcią zmian nawyków żywieniowych w społeczeństwie, rozważa możliwość opodatkowania tzw. śmieciowego jedzenia, wzorem innych krajów. Jednak jest to, stąpanie po cienkiej linie, bo źle skalibrowany podatek może przynieść wymierne straty rolnictwu, producentom żywności, a w końcu konsumentom

Tak było w duńskim przypadku „podatku tłuszczowego”. Tamtejszy fiskus, pod koniec 2011 roku opodatkował produkty spożywcze, w których zawartość tłuszczy nasyconych przekraczała 2,3 proc. ich masy.

W efekcie nowa regulacja znacząco zwiększyła obciążenia administracyjne. Dodatkowo ceny żywności wzrosły na tyle, że odbiło się to negatywnie na jej producentach, a część Duńczyków, chcąc zaoszczędzić, wybierała się po prostu na zakupy do Niemiec. Po niecałych dwóch latach podatek zniesiono, gdyż przyniósł on więcej problemów niż korzyści – mówi Katarzyna Sobocińska, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego EY