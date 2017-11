Wybrano kolejnych wykonawców Via Baltica

Białostocka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmy, które zaprojektują i zbudują kolejny, 36-km odcinek trasy S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Łomży. Inwestycja ma kosztować ok. 860 mln zł

Fragment Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej w województwie mazowieckim do Łomży w Podlaskiem będzie podzielony na dwa zadania: od węzła Podborze na drodze S8 (Warszawa-Białystok) do węzła Śniadowo i od Śniadowa do węzła Łomża Południe.

19,5-km odcinek Podborze-Śniadowo za 479,1 mln zł zaprojektuje i zbuduje konsorcjum firm Rubau Polska sp. z o.o. i Construcciones Rubau SA Hiszpania. Od Śniadowa do węzła Łomża Południe (prawie 17 km) Via Baltica będzie budować (za 380,3 mln zł) firma Polaqua. Firmy wybrano w przetargu.

Umowy z tymi firmami mają być podpisane „być może jeszcze w tym roku” - poinformował we wtorek PAP Rafał Malinowski - rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, która prowadziła te przetargi. Dodał, że pieniądze na budowę S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Łomży mają pochodzić z UE, ale GDDKiA nie podaje na razie, z jakiego programu.

Ekspresówka będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę (każdy o szerokości 3,5 metra z pasem rozdzielającym o szerokości 5 metrów, pasy awaryjne) i jak cała planowana trasa Via Baltica, będzie wykonana z betonu cementowego. Na odcinku Podborze-Śniadowo będą zbudowane cztery mosty i 21 wiaduktów. Na trasie od Śniadowa do Łomży Południe będą trzy mosty oraz 10 wiaduktów. Powstaną także przejścia dla zwierząt.

Ponieważ inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i buduj”, wybrane w przetargach firmy będą musiały zrobić projekt, zdobyć pozwolenia na budowę, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudować drogę.

Rafał Malinowski poinformował, że do rozstrzygnięcia - w ramach przygotowań do budowy Via Baltica - białostockiej GDDKiA został jedynie przetarg na odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno, w ramach którego ma być budowany m.in. nowy most na rzece Narew. Trwa sprawdzanie przetargowych ofert, GDDKiA odpowiada na pytania oferentów. GDDKiA w Białymstoku planuje rozstrzygnąć ten przetarg w pierwszym kwartale 2018 r. Część przetargów prowadzi także olsztyńska GDDKiA.

GDDKiA przypomina, że w połowie października wybrano firmy, które zbudują odcinek Łomża Południe-Łomża Zachód. Z końcem października podpisano w Łomży umowy z firmami, które będą projektować i budować 34-km odcinek Via Baltica od węzła Kolno do węzła Stawiski oraz od węzła Stawiski do Szczuczyna. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk mówił wtedy w Łomży, że cała Via Baltica ma być gotowa w 2021 r.

GDDKiA w Białymstoku przypomina, że obecnie - w ramach Via Baltica - trwa budowa 13-km obwodnicy Suwałk, 24-km odcinka od tej obwodnicy do granicy z Litwą w Budzisku oraz budowa tzw. drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna (6 km). Budowa tych prawie 44 km trasy S61 będzie kosztować 974 mln zł. Plany zakładają, że obwodnica Suwałk będzie gotowa w drugim kwartale 2019 r., odcinek Suwałki-Budzisko w trzecim kwartale 2020 r., a druga jezdnia szczuczyńskiej obwodnicy - w pierwszym kwartale 2019 r.

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica. W Ostrowi Mazowieckiej ma odbijać na północ w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie.

PAP, mw