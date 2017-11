PKP Cargo chce „urynkowić” ceny swoich usług

PKP Cargo zapowiada „urynkowienie” cen usług przewozowych i poprawę wyników finansowych w kolejnych kwartałach - poinformował we wtorek dziennikarzy p.o. prezesa PKP Cargo Krzysztof Mamiński.

Zwrócił uwagę, że następował wzrost cen towarów przewożonych - np. węgla czy rudy, a ceny przewoźnika nie rosły.

Poinformował, że PKP Cargo porozumiało się z zarządcą sieci kolejowej, czyli z PKP PLK, w sprawie rekompensat za wydłużone trasy przejazdu w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych.

Jeżeli optymalna odległość handlowa z punktu A do B wynosi X, a z powodu remontów trzeba jeździć trasą dłuższą, to za to wydłużenie trasy PLK nie pobiera od nas opłaty za dostęp do infrastruktury - powiedział.