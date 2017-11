Polacy biorą coraz większe kredyty

W październiku br. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 16,3 proc. wobec października ub.r., a kredytów konsumpcyjnych o 11,2 proc. - informuje Biuro Informacji Kredytowej. Zwraca uwagę na pogłębiającą się negatywną tendencję w sprzedaży kart kredytowych

W ujęciu liczbowym najwyższy wzrost w stosunku do października 2016 r. dotyczył limitów kredytowych (+14,2 proc.) oraz kredytów mieszkaniowych (+13,1 proc.). Nadal obserwujemy pogłębiającą się negatywną tendencję w sprzedaży kart kredytowych - spada zarówno liczba ich wydawnictwa (-10,5 proc.), jak i wartość przyznawanych limitów (-2,4 proc.) - poinformowało we wtorkowym komunikacie BIK.

Zdaniem BIK, dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym - a nie wolumenowym - dla wszystkich produktów kredytowych w okresie styczeń - październik 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, wynikają z faktu, że banki i SKOK-i udzielają kredytów na wyższe kwoty i przyznają wyższe kwoty limitów. Można to tłumaczyć - jak wskazują - „bardzo dobrą sytuacją finansową gospodarstw domowych związaną ze wzrostem wynagrodzeń oraz uzyskiwanymi płatnościami z programu 500 plus”.

Wysoka dynamika w ujęciu wartościowym kredytów mieszkaniowych udzielonych w październiku 2017 r., w porównaniu do października 2016 r., w dużej części może wynikać z efektu bazy - bardzo słabego października 2016 r. Podobnego zjawiska możemy również oczekiwać w listopadzie - uważają analitycy BIK.

Na początku roku analitycy prognozowali, że ten rok powinien charakteryzować się kilkuprocentowymi dodatnimi dynamikami wzrostu wartości udzielanych kredytów gospodarstwom domowym w porównaniu do 2016 r.

Sprzyjające otoczenie gospodarcze skłania BIK do podtrzymania prognozy dotyczącej całego roku w zakresie wartości udzielanych kredytów w szczególności mieszkaniowych i konsumpcyjnych - ocenili we wtorek.

Jak wynika z analizy BIK, w październiku br. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 620,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,83 mld zł. Stanowi to wzrost o 9,2 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 11,2 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki i SKOK-i udzieliły łącznie 5,85 mln kredytów wartych 65,48 mld zł. Jest to mniej o 0,5 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 3,9 proc. w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

Od początku roku widać trwały trend związany ze spadkiem liczby udzielanych kredytów niskokwotowych, a wzrostem liczby kredytów udzielanych na wyższe kwoty. W okresie styczeń - październik 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, banki udzieliły o 13,1 proc. mniej kredytów do 1 tys. zł. Segment ten coraz intensywniej zajmują firmy pożyczkowe. 66 proc. wartości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 10 miesiącach 2017 r. to kredyty udzielone na kwotę powyżej 20 tys. zł - powiedział cytowany w komunikacie główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to w październiku br. banki udzieliły łącznie 17,6 tys. na łączną wartość 4,08 mld zł. Stanowi to wzrost o 13,1 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 16,3 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku br. banki udzieliły łącznie 175,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 39,4 mld zł. Jest to więcej o 6,3 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 12,5 proc. w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie 2016 r.

W przypadku kart kredytowych, w październiku br. wydano ich 80,7 tys. na łączną kwotę przyznanych limitów 444 mln zł. Stanowi to spadek o 10,5 proc. w ujęciu liczbowym i spadek o 2,4 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. wydano 827,5 tys. kart na łączną kwotę 4,5 mld zł przyznanych limitów. Jest to mniej o 7,3 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 2,5 proc. w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie 2016 r.

BIK poinformował, że w październiku 2017 r. przyznano 55,3 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę przyznanych limitów 239 mln zł. Stanowi to wzrost o 14,2 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 9,6 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. przyznano 519,1 tys. limitów na łączną kwotę 2,26 mld zł. To więcej o 5,6 proc. w ujęciu liczbowym i więcej o 7 proc. w ujęciu wartościowym niż w analogicznym okresie styczeń - wrzesień 2016.

