Toyota informuje o groźnej usterce niektórych modeli

Toyota Motor Poland powiadomiła prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota C-HR, wyprodukowanych w Japonii i Turcji od 17.06.2016 r. do 18.10.2017 r., mogą wystąpić problemy z działaniem hamulców

Winny jest wadliwy moduł Skid Control ECU (sterujący układem hamulcowym) - może on błędnie interpretować niewielki wzrost oporu w obwodzie jako przerwę w obwodzie, co może powstać na skutek gromadzenia się tlenków podczas dłuższego okresu nieużywania hamulca. Może to spowodować zapalenie się lampek ostrzegawczych, pojawienie się komunikatu „EPB MALFUNCTION VISIT YOUR DEALER (usterka EPB, udaj się do dealera)” oraz, w niektórych przypadkach, brak działania hamulca postojowego.

Jak podaje na swojej stronie UOKIK, Przedsiębiorca [Toyota - red.] zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą listownie zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi, w celu zmiany oprogramowania modułu Skid Control ECU.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2015 r., poz. 322, ze zm.) - czytamy.

Numery VIN pojazdów, których może dotyczyć usterka, znajdują się pod tym linkiem