PE zastanawia się nad składnikami kebaba

**Parlament Europejski może zablokować propozycję Komisji Europejskiej, by umożliwić wykorzystywanie fosforanów w mięsie na kebab. Powód to obawy dotyczące zdrowia. We wtorek w tej sprawie opinię przegłosowała komisja zdrowia.

Europosłowie tej komisji sprzeciwili się wnioskowi KE, by umożliwić stosowanie w mięsie na kebab m.in. kwasu fosforowego i polifosforanów (składników oznaczonych jako E 338-452). Ich obawy wzbudził potencjalny negatywny wpływ tych dodatków na zdrowie.

Jeżeli Parlament jako całość poprze sprzeciw komisji bezwzględną większością głosów (376), wniosek Komisji zostanie zablokowany. Unijne przepisy co do zasady nie zezwalają na stosowanie dodatków fosforanowych w przetworach mięsnych. Mimo wszystko - przez dopuszczanie ich na zasadzie wyjątków - są one coraz częściej stosowane w celu poprawy smaku i zatrzymywania wody.

Europosłowie zwrócili uwagę, że badania z 2012 r. wykazały potencjalny związek między dodatkami fosforanowymi w żywności a zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Ocena Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdza jednak, że nie można przypisać tego ryzyka spożyciu fosforu w formie dodatków fosforanowych do żywności. W innym badaniu naukowym z 2013 r. wskazano na powiązanie między dietami zawierającymi wysoką ilość fosforanów a zwiększoną śmiertelnością ludności w Stanach Zjednoczonych.

Decyzja komisji zdrowia została podjęcia 32 głosami „za”, przy 22 przeciw. Parlament jako całość ma głosować nad tą propozycją na sesji plenarnej w powie grudnia w Strasburgu. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zapowiedziała, że dokona ponownej oceny bezpieczeństwa fosforanowych dodatków do żywności do końca 2018 r.

SzSz PAP