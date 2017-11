Branża budowlana: Liczą się zasoby

Zwiększona podaż projektów budowlanych to szansa dla firm z branży na odrobienie chudych lat, lecz także wyzwanie kadrowe i kosztowe – pisze w „Polskim Kompasie 2017” Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR Polska Infrastructure SA

Nie jest tajemnicą to, że ubiegły rok był dla branży trudnym czasem. Okres skromniejszej liczby przetargów nie poszedł jednak na marne, bo został wykorzystany do wypracowania lepszych i skuteczniejszych procedur przetargowych, które pozwolą uniknąć problemów oraz nieprawidłowości, które zdarzały się w przeszłości.

Tymczasem mamy rok 2017 i… mnóstwo pracy. Projekty ogłoszone w 2015 r. znajdują się w fazie realizacji po okresie projektowania – mowa tu o kontraktach w formule „projektuj i buduj”. Obecnie wchodzimy więc w okres spiętrzenia prac, co ma negatywne strony: zaczyna bowiem brakować kruszyw i ludzi. W branży mówi się o konieczności ściągnięcia pracowników zza wschodniej granicy. My też rozpatrujemy ten wariant, bo z kolei nasi ludzie pracują na kontraktach zagranicznych. Musimy uzupełniać potencjał, który jest bardzo duży i nadal wzrasta.

Jako firma jesteśmy w dobrej sytuacji, bo dysponujemy własnymi zasobami kadrowymi do realizacji inwestycji zarówno w technologii betonowej, jak i asfaltowej. Mamy własne betoniarnie i wytwórnie mas bitumicznych, a także różnego rodzaju maszyny, w tym rozkładarki do technologii betonowej. Dodatkowo wzmocniliśmy potencjał przez kolejne zakupy. Wspominam o tym, ponieważ technologia betonowa wymaga kadr z doświadczeniem i odpowiedniego zaplecza. Niezwykle istotne jest drobiazgowe nadzorowanie każdego szczegółu w układaniu nawierzchni betonowej. To technologia bardzo czuła na zmiany pogodowe. Nie znosi też przestoju, który powoduje nierówności trudne do uzupełnienia. Musimy cały czas patrzeć w niebo, a w tym roku lato nas nie rozpieszcza. Na szczęście nie jest to dla nas rzecz ponad siły. Znamy technologię betonową i wiemy, jak ograniczyć ryzyka.

Jednak, jak wspomniałem, coraz częściej zastanawiamy się nad potencjałem kadrowym, sprzętowym i materiałowym. Do tego rynek jest trudny, bo ceny są niewysokie. Rozważnie zarządzamy więc kontraktami, m.in. układamy harmonogramy, aby zgrać prace na budowach. Każde opóźnienie zakłóca ten cykl. Wykorzystujemy też możliwości, jakie daje nam optymalizacja. To furtka otwarta przez zamawiającego, z której chętnie korzystamy. W tym celu powołaliśmy biuro techniczne, które rozpatruje każdy realizowany projekt właśnie pod kątem optymalizacji. Podjęliśmy również decyzję, że każdy projekt musi być dokładnie sprawdzany zarówno na etapie przygotowania oferty, jak i w trakcie realizacji. Wyciągamy wnioski, poprawiamy struktury wewnątrz firmy i procesy zarządzania projektami.

Chciałbym, aby rynek był bardziej przewidywalny i by zamawiający doceniali firmy, które zatrudniają polskich inżynierów, niezależnie od tego, gdzie znajduje się centrala firmy. Cieszą mnie zapowiedzi polityków, którzy chcą wspierać firmy z dużym potencjałem kadrowym w kraju. Oby te zapowiedzi szybko weszły w życie i miały odzwierciedlenie w warunkach przetargowych.

Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR Polska Infrastructure SA

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne