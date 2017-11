PAIH będzie reprezentować całą Unię Europejską

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) będzie reprezentantem wszystkich krajów Unii Europejskiej jako członek Komitetu Sterującego WAIPA. PAIH na tę funkcję zostało wczoraj wybrane przez walne zgromadzenie Światowego Stowarzyszenia Agencji Promocji Inwestycji (WAIPA)

WAIPA, organizacja działająca pod w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Inwestycji, zrzesza 154 agencje promocji inwestycji. Jej celem jest współtworzenie globalnych standardów obsługi inwestycji, a także wymiana informacji i współpraca agencji inwestycyjnych, tzw. IPAs z całego świata. Organem zarządzającym WAIPA jest Komitet Sterujący (Steeting Commitee). Pełni on kluczową rolę w organizacji, wyznaczając plan działania Stowarzyszenia, nadzorując jego implementację oraz pełniąc funkcję kontrolną.

W skład Komitetu wchodzą wybierani co dwa lata dyrektorzy, czyli najwyżsi rangą przedstawiciele agencji inwestycyjnych z jedenastu regionów świata. Dyrektorzy mają bezpośredni wpływ na konkretne działania WAIPA - nie tylko na obszarze swojego regionu, ale także globalnie. Na stanowisko dyrektora Komitetu Sterującego z ramienia UE wybrany został Wojciech Fedko, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Oznacza to, że przez kolejne dwa lata (do 2019 r.), to PAIH będzie głosem całej Unii Europejskiej w Komitecie Sterującym WAIPA.

To wyróżnienie potwierdza wysoką pozycję Polski na inwestycyjnej mapie świata. Będziemy mieć jeszcze większy wpływ i szeroki mandat do kształtowania światowej polityki inwestycyjnej – mówi wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki - To szczególnie ważne wobec wyraźnego procesu przemodelowania światowej gospodarki, jaki obecnie obserwujemy - dodaje.

To wejście PAIH do elity, jako jednej z najlepiej inwestujących oraz nagroda za intensywne działania na arenie międzynarodowej.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu weszła do elitarnego grona najlepszych agencji inwestycyjnych. To też zasługa zaangażowania się w budowę sieci współpracy agencji inwestycyjnych w Europie i poza nią - mówi wiceprezes PAIH, Wojciech Fedko - Wspieramy rozwój kompetencji IPAs na Białorusi, Ukrainie, Mołdawii czy w krajach Azji Centralnej.

Jak dodaje, podczas wyborów, na środowisku inwestycyjnym wrażenie zrobiła również realizowana przez Polskę Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, która łączy solidarną politykę gospodarczą z przyciąganiem inwestycji o najwyższej wartości dodanej, a także promocję polskich firm i ich produktów na globalnym rynku.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu to jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przyciąga inwestycje o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Wśród niedawno zakończonych projektów są m.in. warszawskie centrum finansowe JP Morgan, produkcja innowacyjnych baterii do samochodów koreańskiego LG Chem, czy projekt Mercedesa w Jaworze. Narzędziem do przyciągania kolejnych, wartościowych inwestycji do Polski, jest rozbudowywana sieć Zagranicznych Biur Handlowych PAIH na całym świecie, których strategicznym zadaniem jest jednocześnie wspieranie polskich firm w ekspansji zagranicznej.

Naszą agencję wybrano, by wnieść świeżość w reprezentacji całej Unii Europejskiej w WAIPA – tłumaczy wiceszef PAIH.

Wcześniej stanowisko reprezentanta UE, piastowane było przez brytyjski Department for International Trade.

mw