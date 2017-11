Wielka praca służb: Prowadzonych jest 300 spraw

Ponad 300 śledztw prowadziły od początku 2016 r. cywilne służby specjalne w dużych sprawach ekonomicznych, m.in. wyłudzeń VAT, nieopłacania akcyzy czy ceł i przestępstw korupcyjnych - wynika z podsumowania danych z ostatnich dwóch lat działań ABW i CBA.

Cywilne służby specjalne ABW i CBA prowadziły w tym czasie sprawy, w których suma potencjalnych strat Skarbu Państwa wyniosła ponad 11,3 mld zł - wynika z danych. CBA zajmuje się głównie zwalczaniem przestępstw korupcyjnych, a ABW przestępstw wymierzonych w interesy ekonomiczne państwa.

Według rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna dzięki skutecznym działaniom służb chronione są interesy ekonomiczne Polski, a korzyści Skarbu Państwa można liczyć w miliardach złotych. Oznacza to wzrost efektywności służb specjalnych i lepszą koordynację ich pracy - zaznaczył komentując uzyskane przez PAP dane.

Wynika z nich, że od początku 2016 roku ABW prowadziła 274 śledztwa dotyczące przestępstw podatkowych - wyłudzeń VAT, nieopłacenia akcyzy, nieopłacenia ceł. W całym ubiegłym roku było to 144 spraw, a w 2017 r. do tej pory - 130.

ABW od początku 2016 r. zatrzymała w tych sprawach 276 osób, a zarzuty w usłyszało 528 podejrzanych. 122 osoby Agencja zatrzymała w całym 2016 r. a 154 - w 2017 r. Suma potencjalnych strat Skarbu Państwa w sprawach prowadzonych przez ABW we wszystkich śledztwach gospodarczych to ponad 10,3 mld zł. (7 mld w 2016 r. i 3,3 mld zł do tej pory w 2017 r.). W 2016 r. tylko w sprawach związanych z podatkiem VAT działania ABW dotyczyły przestępstw na łączną sumę ponad 3,3 mld zł.

Centralne Biuro Antykorupcyjne miało mniej tego typu spraw tylko w 2017 było ich jedynie 23. Większa jest liczba podejrzanych w śledztwach prowadzonych przez Biuro - w sumie 853 osoby. 479 z nich zarzuty postawiono w 2016 r. a 374 w 2017 r. - do tej pory.

Ujawnione przez CBA szkody Skarbu Państwa wyniosły łącznie ok. 960 mln zł - w 2016 r. niemal 600 mln zł i 360 mln zł do tej pory w 2017 r. Dodatkowo Biuro wykryło przestępstwa związane z wręczeniem łapówek w sumie na kwotę 25 mln zł. Oprócz tego rekomendacje CBA w różnych sprawach ekonomicznych pozwoliły Skarbowi Państwa zaoszczędzić setki milionów złotych - wynika z podsumowania.

PAP/ as/