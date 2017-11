3 tys. tanich mieszkań powstanie na Ursynowie

Na warszawskim Ursynowie przy ul. Karczunkowskiej ma powstać około 3 tys. mieszkań - powiedział członek zarządu BGK Nieruchomości Grzegorz Muszyński. Planowany termin oddania mieszkań najemcom to 2021 rok.

Mieszkania powstaną w ramach programu Mieszkania dla Rozwoju, realizowanego przez państwową spółkę BGK Nieruchomości. To część szeroko pojętego programu Mieszkanie Plus. Ze względu na komercyjny charakter inwestycji nie będą one objęte ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w tym regulacjami dotyczącymi wysokości czynszów i zasad kwalifikowania najemców.

W Warszawie inwestycje mają szansę powstać na blisko 15-hektarowej działce, położonej przy ul. Karczunkowskiej w południowo-zachodniej części Ursynowa. Na terenie wokół osiedla przewidziano miejsce na nie tylko na żłobek, przedszkole czy szkołę, ale też bibliotekę i przychodnię zdrowia.

„Chcemy zaprojektować modelowe osiedle, w którym ludziom będzie się dobrze mieszkać bez względu na zasobność portfela. Naszym celem jest stworzenie przyjaznego do życia miejsca, uwzględniającego potrzeby ludzi młodych, rodzin z dziećmi oraz osób starszych” - powiedział PAP członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński.

Na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej osiedla BGKN rozpisał międzynarodowy konkurs. „Kluczowe jest dla nas znalezienie optymalnych rozwiązań urbanistycznych m.in. pod względem funkcjonalnym, komunikacyjnym i ekonomicznym. Musimy uważać na koszty, by po zakończeniu budowy móc zaproponować najemcom dostępny cenowo czynsz” - podkreślił.

Domy powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Warszawa-Jeziorki. „Jakość życia, którą zaoferujemy mieszkańcom, będzie polegać m.in. na tym, że rodzice będą mogli w ciągu kilku minut odprowadzać dzieci do żłobka, przedszkola czy szkoły na terenie osiedla, a następnie szybko dojechać koleją do pracy. To, czy ktoś będzie korzystał z samochodu, będzie jego wyborem, nie przymusem” - zaznaczył Muszyński.

Na osiedlu przewidziano około 1,5 tys. miejsc postojowych dla samochodów. Więcej niż miejsc dla samochodów będzie stanowisk dla rowerów. Około 7 tys. m kw. powierzchni osiedla zostanie przeznaczone m.in. na funkcje handlowe. Nie będą to jednak sklepy wielkopowierzchniowe.

Pracownie architektoniczne i urbanistyczne mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 30 listopada. Zgodnie z regulaminem konkursu na podstawie przesłanych materiałów zostanie dokonana preselekcja. Do uczestnictwa w konkursie zostanie zaproszonych od czterech do ośmiu pracowni. Ich projekty będzie oceniał sąd konkursowy złożony z uznanych architektów, reprezentantów urzędu m.st. Warszawy i przedstawicieli BGKN.

BGKN realizuje już inwestycje m.in. w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Wałbrzychu i Gdynie. Celem tych inwestycji jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla osób słabiej uposażonych. Łącznie spółka ma w przygotowaniu około 15 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. mieszkań jest już w budowie.

PAP/ as/