Partner do budowy samochodu elektrycznego poszukiwany

Spółka ElectroMobility Poland rozpoczęła postępowanie, które ma doprowadzić do znalezienia partnera w pracach nad polskim samochodem elektrycznym. Według ministra energii, państwo planuje przeznaczyć duże kwoty na uruchomienie produkcji auta na prąd.

Jak poinformowała w środę ElectroMobility Poland (EMP), celem pierwszego etapu uruchomionego 27 listopada postępowania jest opracowanie wstępnej koncepcji technicznej budowy funkcjonalnego modelu i prototypu oraz wstępnej koncepcji biznesowej produkcji seryjnej pojazdu elektrycznego. Do 20 grudnia spółka czeka na deklarację udziału ze strony chętnych, a do końca roku - na zgłoszenia.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka EMP Aleksandra Baldys, terminy są stosunkowo krótkie, ale dla potencjalnych partnerów nie są zaskoczeniem, bo spółka już od pewnego czasu prowadziła z nimi dialog.

Zgodnie z harmonogramem, decyzja o wyborze uczestników II etapu postępowania ma być znana do końca stycznia 2018 r. Do końca lutego planuje się zawarcie z nimi umów na opracowanie szczegółowej koncepcji technicznej modelu i budowę prototypu funkcjonalnego wraz z kosztorysem i harmonogramem, a także na opracowanie wstępnej koncepcji budowy prototypu wdrożeniowego, kosztów, inwestycji i planu uruchomienia produkcji.

EMP ocenia, że w wyniku całego, rozpisanego na cztery etapy postępowania, wiosną 2019 r. będzie dysponować jeżdżącymi prototypami osobowych samochodów elektrycznych oraz ich dokumentacją techniczną, co ma być wstępem do rozpoczęcia budowy zaplecza technicznego dla uruchomienia w Polsce produkcji seryjnej. EMP rozstrzygnęła już konkurs na koncepcję i wizualizację projektu polskiego samochodu elektrycznego.

Procedura posłuży pozyskaniu know-how z zewnątrz. W najbliższych planach EMP jest nawiązanie współpracy z zespołami, które mają kompetencje w zakresie konstrukcji, prowadzenia prac rozwojowych, budowy prototypu oraz przygotowania do wdrożenia produkcji osobowego samochodu elektrycznego - poinformował z kolei szef Projektu ElectroMobility Poland Piotr Zaremba.

Podstawą do zaangażowania kapitałowego Skarbu Państwa jest dobry biznesplan - podkreślił z kolei prezes EMP Maciej Kość.

Produkcja pojazdów kosztuje i jeśli Państwo ma w ten proces inwestować, to musimy być do tego przygotowani - zaznaczył Kość.

Jak dodał, spółka skupi się na pozyskaniu profesjonalnie przygotowanej dokumentacji technicznej i biznesowej.

Rozwój elektromobilności to priorytet dla Ministerstwa Energii, dlatego też środki przeznaczone na ten cel są niemałe - sam budżet Funduszu Niskoemisyjnego Transportu to blisko 4 mld zł do końca 2026 roku - podkreślił w komunikacie minister Tchórzewski.