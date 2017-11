Facebook wykrywa już 99 proc. treści terrorystów

Algorytmy sztucznej inteligencji Facebooka coraz lepiej radzi sobie z czyszczeniem społeczności z treści o charakterze terrorystycznej propagandy, twierdzi firma

Dziś 99 procent treści od tzw. Państwa Islamskiego i powiązanych z Al Kaidą jest sukcesywnie i szybko usuwanych przez algorytm, zanim jakikolwiek użytkownik zgłosi ręcznie treść - powiedzuała Monika Bickert, kierowniczka globalnej polityki firmy wraz z Brianem Fishmanem - kierownikiem ds. polityki antyterroryzmu Facebooka. Powiedzieli, że program może uniemożliwić opublikowanie takiej treści, jeszcze zanim nadawca wciśnie guzik „opublikuj”.

Przedstawiciele Facebooka zwracają uwagę jednak, że automatyczne rozwiązania w tym zakresie nadal nie są doskonałe.

System wykrywający tresci terrorystyczne w jednej grupie może nie zadziałać w innej przez różnice w języku, czy stylistyce propagandy - dodali.

Dlatego Facebook zdecydował się na skoncentrowanie działań przede wszystkim na tych dwóch grupach - tzw. Państwa Islamskiego i Al Kaidy - grup, które stanowią obecnie największe zagrożenia globalne. Z czasem ma nadzieję rozszerzyć zasięg narzędzia i automatyzacji na bardziej lokalne organizacje terrorystyczne.

Facebook zmaga się obecnie z coraz większą krytyką na świecie, zwłaszcza ze strony rządów zaniepokojonych tym, że stał się główną platformą komunikacji także dla terrorystów, w tym zwłaszcza dla rekrutacji nowych terrorystów.

Brytyjska premier Teresa May była szczególnie aktywna atakując firmy tworzące media społecznościowe i nieustająco nawołuje przywódców innych demokratycznych krajów by naciskali bardziej i wprowadzali ściślejsze regulacje w zakresie tego rodzaju platform, biznesów i mediów.

Częsciowo, w odpowiedzi na to, Facebook połączył siły z Microsoftem, Twitterem i należącym do Google YouTube’em, oddziałem Alphabet Inc., tworząc Globalne Forum Internetowe ds. Walki z Terroryzmem. Grupa ta pomaga firmom koordynować, dzielić się informacjami i zwalczać globalne zagrożenie terrorystyczne. Gupy terrorystyczne są w coraz większym stopniu przez to wypychane z głównych mediów społecznościowych i przenoszą się na mniejsze, nowsze sieci.

za Bloomberg, mw