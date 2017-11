Szykuje się kolejna wojna cenowa w OC?

Polska Izba Ubezpieczeń apeluje do Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby urzędy te nie dopuściły do powtórki wojny cenowej w polisach ubezpieczania OC samochodów - poinformował w środę PAP Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)

Widzimy na rynku jednego gracza, który bez żadnego zaplecza finansowego, bez znaczących struktur, firma która nagle się pojawiła, nie chcę wymieniać jej nazwy, wchodzi na ścieżkę, która w poprzednich latach wywołała wojnę cenową. Apelujemy zarówno do KNF i do UOKiK o to, aby zadbać, żeby to się znowu nie zdarzyło - powiedział Prądzyński.