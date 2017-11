Polska będzie produkować bomby do F16

Bomby lotnicze Mk 82 będą produkowane w Polsce

W fabryce Nitro-Chem w Bydgoszczy, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosza Kownackiego i członka zarządu PGZ S.A. Roberta Guta odbyła się uroczystość podpisania umowy na produkcję bomb lotniczych rodziny Mk 82

Ten typ uzbrojenia to jedna z najczęściej wykorzystywanych obecnie bomb lotniczych na świecie, która znajduje się m.in. na uzbrojeniu polskich samolotów F-16 „Jastrząb”.

Umowa jest konsekwencją podpisania w maju 2017 roku listu intencyjnego w sprawie współpracy przy produkcji w Polsce standardowych bomb lotniczych NATO rodziny Mk 80. Produkcja będzie odbywać się wspólnie z renomowanym partnerem, należącą do grupy Rheinmetall Defence spółką RWM Italia – certyfikowanym i uznanym w świecie producentem bomb lotniczych.

Dzięki zawartemu porozumieniu i planowanej współpracy technologicznej produkowana w Bydgoszczy bomba będzie spełniała wszelkie typowe dla tego rodzaju uzbrojenia wymagania jakościowe i będzie mogła być wykorzystywana w nowoczesnych, kierowanych bombach lotniczych (np. GBU-12 i GBU-38).

Formalizacja procesu produkcji Mk 82 to dla Nitro-Chemu kolejny krok na drodze do uzyskania suwerenności produkcji uzbrojenia dla Sił Powietrznych RP. W zakładzie opracowywane są obecnie koncepcje wdrażania innych rodzajów bomb, tak by móc sprawnie odpowiadać na całe zgłaszane przez polskich lotników zapotrzebowanie. Ten przykład doskonale pokazuje, że skuteczne wykorzystanie transferu technologii przekłada się na wymierne korzyści biznesowe dla spółki – powiedział po uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.