Chcemy jednego standardu jakości żywności

Polska uważa, że nie może być tzw. „podwójnej jakości” żywności. Powinien być jeden standard żywności dla wszystkich konsumentów UE, ale ten problem można jedynie rozwiązać na poziomie unijnym - powiedział wiceminister Jacek Bogucki.

Przypomniał, że sprawa tzw. „podwójnej jakości” żywności była nie dawno tematem spotkania głów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Jak oceniła podczas spotkania premier Beata Szydło, problem podwójnej jakości żywności, który „w sposób szczególny” widoczny jest w państwach Europy Środkowej, to przykład podważania „fundamentalnych dla naszych obywateli zasad”. - Tego rodzaju praktyki zasługują na szczególną dezaprobatę - podkreśliła.

Również prezydent RP Andrzej Duda, podobnie jak prezydenci Czech, Słowacji i Węgier ocenili, że sprzedaż gorszej jakości produktów jest dyskryminacją dla konsumentów z tych krajów. Jak mówił Duda, nie można mówić o produktach drugiej kategorii.

Albo coś jest produktem, albo coś jest po prostu bublem. Nie zgadzamy się na to, by naszym obywatelom, naszym konsumentom i nam - bo my także jesteśmy konsumentami - wciskano buble - podkreślił Duda na spotkaniu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w październiku br.

Polskie stanowisko w tym zakresie jest jasne i jednoznaczne, nie może być dwóch jakości, poziomów wymagań wobec żywności w UE. Musi być zachowany jeden standard jakości żywności – powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Podkreślił, że „nie można konsumentów dzielić na lepszych lub gorszych”.