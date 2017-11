Ile gazu, ile ropy? PGNiG o planowanym wydobyciu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo utrzymało prognozę wydobycia gazu ziemnego na 2017 r. na poziomie 4,5 mld m3 i obniżyło prognozę na 2018 r. - o 0,1 mld m3 do 4,5 mld m3 w porównaniu do oczekiwań przedstawionych w październiku ub.r., podała spółka. Planowane wydobycie ropy naftowej zostało obniżone na br. do 1,27 mln ton oraz podwyższone na 2018 r. - do 1,34 mln ton. W 2019 r. PGNiG planuje wydobycie gazu w wysokości 4,6 mld m3, a ropy - 1,23 mln ton.

Prognoza zakłada wydobycie w 2017 r. w Polsce 3,8 mld m3 gazu ziemnego w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3. Zagraniczne wydobycie ma wynieść 0,7 mld m3, w tym 0,5 mld m3 w Norwegii i 0,2 mld m3 w Pakistanie.

W 2018 r. wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG ma wynieść 4,5 mld m3, w tym 3,8 mld m3 w Polsce i 0,7 mld m3 za granicą (Norwegia - 0,5 mld m3, Pakistan - 0,2 mld m3). W 2019 r. wielkości te mają wynieść odpowiednio 4,6 mld m3, 3,9 mld m3 i 0,7 mld m3 (Norwegia - 0,4 mld m4, Pakistan - 0,3 mld m3).

Wydobycie gazu ziemnego w Polsce powinno utrzymać się na stabilnym poziomie, a włączenie do eksploatacji nowych odwiertów pozwoli na jego zwiększenie od 2019 roku. Mniejsze spodziewane wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie na koniec 2017 wynika z niższych od przewidywanych wydajności z odwiertu Rehman-2 podłączonego do eksploatacji w 2017 roku oraz z weryfikacji harmonogramu włączeń nowych odwiertów do produkcji - czytamy w komunikacie.

Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG ogółem ma wynieść w br. 1 267 tys. ton, w tym w Polsce - 778 tys. ton, a za granicą (w Norwegii) - 489 tys. ton. W 2018 r. wydobycie ropy ma wzrosnąć do 1 335 tys. ton, w tym 820 tys. ton w Polsce i 515 tys. ton w Norwegii. W 2019 r. prognozowana wielkość wydobycia to łącznie 1 234 tys. ton, w tym 784 tys. ton w Polsce i 450 tys. ton w Norwegii.

Zmiana prognoz wydobycia ropy naftowej w Polsce w latach 2017-2018 wynika z przyspieszenia realizacji testów produkcyjnych w nowych odwiertach, które wpłynęły na zwiększone wydobycie ropy naftowej w 2017 roku i zmianę prognozowanego wydobycia w 2018 roku - czytamy dalej.

W Norwegii głównymi przyczynami zmiany prognozy wydobycia węglowodorów w latach 2017-2019 jest późniejsze od zakładanego uruchomienie produkcji ze złoża Gina Krog oraz czasowe wyłączenie z eksploatacji dwóch z piętnastu odwiertów na złożu Skarv. Wpływ tych wydarzeń został częściowo zrekompensowany wyższym poziomem produkcji z innych złóż oraz zwiększoną regularnością wydobycia z pozostałych odwiertów na złożu Skarv, podano także.

Powyższe dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z planowanych akwizycji złóż ujętych w strategii Grupy PGNiG na lata 2017-2022, opublikowanej w marcu 2017 r., podkreśliła także spółka.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

ISBNews