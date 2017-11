Daniel Ozon prezesem JSW

Daniel Ozon, od marca tego roku pełniący obowiązki prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, został powołany na stanowisko prezesa tej górniczej firmy - zdecydowała rada nadzorcza, rozstrzygając ogłoszone w październiku postępowanie kwalifikacyjne służące wyłonieniu prezesa.

Daniel Ozon od prawie dziewięciu miesięcy faktycznie kieruje spółką. Pod jego kierownictwem powstała nowa strategia JSW do 2030 r., która wkrótce ma zostać oficjalnie ogłoszona.

W związku z powołaniem, od 30 listopada, na stanowisko prezesa zarządu JSW dziewiątej kadencji, w środę Ozon zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki, której był przewodniczącym. Obecny prezes zasiadał w radzie od 4 sierpnia 2016 r. W marcu br. rada oddelegowała go do pełnienia funkcji prezesa, później dwukrotnie przedłużając trzymiesięczny okres oddelegowania.

42-letni Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest specjalistą w dziedzinie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości.

W latach 2006-2008 Ozon był już związany z JSW, w której pełnił funkcję wiceprezesa, dyrektora biura nadzoru właścicielskiego i strategii kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt przejęcia przez JSW kopalni Budryk oraz prace nad strategią rozwoju jastrzębskiej spółki.

Od 2014 r. Ozon współpracował z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w handlu prądem i gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Środkowej. Od 2011 r. był partnerem w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 r. był współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset Management. W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2004-2006 był dyrektorem w BBK Polska. W latach 1999-2004 pracował w Citibanku, gdzie kierował działem restrukturyzacji oraz działem finansów handlowych.

Daniel Ozon nie wykonuje innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w JSW. Nie jest wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej wobec spółki spółce cywilnej, spółce osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu - podała w środowym komunikacie JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa nie miała prezesa od 6 marca br., kiedy odwołany został ówczesny prezes JSW Tomasz Gawlik. Od tego czasu firmą kierował Daniel Ozon, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez radę. 6 września rada zdecydowała, że Ozon będzie pełnił obowiązki prezesa przez kolejne trzy miesiące, do 8 grudnia br. włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa – w środę został nim właśnie Ozon.

Na początku października rozstrzygnięto już konkurs na stanowisko wiceprezesa JSW ds. technicznych, gdzie również od marca był wakat. Nowym wiceprezesem został Tomasz Śledź, wcześniej dyrektor techniczny Ruchu Szczygłowice - części należącej do JSW kopalni Knurów-Szczygłowice. Natomiast w sierpniu wiceprezesem JSW ds. strategii i rozwoju został Artur Dyczko, również wyłoniony w postępowaniu konkursowym.

JSW jest liderem w produkcji węgla koksowego. W tym roku, po dwóch latach dekoniunktury na rynku węgla i koksu, spółka zaczęła generować zyski. Po dziewięciu miesiącach grupa JSW osiągnęła blisko 1,8 mld zł zysku netto, wobec 286,4 mln zł straty w tym samym czasie zeszłego roku. EBITDA grupy kapitałowej po dziewięciu miesiącach osiągnęła wartość 2 mld 822,1 mln zł, wobec 360,9 mln zł w porównywalnym okresie 2016.

Od początku roku do końca września kopalnie JSW wyprodukowały 11,3 mln ton węgla, a koksownie grupy - 2,6 mln ton koksu. Udział węgla koksowego w łącznej produkcji wyniósł 71,7 proc., wobec 67,5 przed rokiem. Średnia cena węgla z JSW wzrosła w tym roku o 85,6 proc., a cena koksu o 75,7 proc.

PAP, MS