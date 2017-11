Mieszkanie Plus na gruntach Poczty Polskiej

BGKN w ramach programu Mieszkanie plus może wybudować kilka tysięcy lokali na gruntach należących do Poczty Polskiej - powiedział członek zarządu Poczty Paweł Skoworotko. Dodał, że bank może skorzystać obecnie z 16 ha gruntów m.in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku czy we Wrocławiu.

Jak powiedział Skoworotko, Poczta Polska podpisała w maju br. z BGK Nieruchomości umowę ramową, w której wskazano pięć dużych nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowe w ramach programu Mieszkanie plus. „To dwie działki w Warszawie oraz po jednej we Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku - łącznie o powierzchni ponad 9 hektarów” - dodał.

„W lipcu br. podpisaliśmy już umowę inwestycyjną, której zamierzeniem jest budowa około 750 mieszkań na warszawskich Odolanach, na terenie 5,8 ha, przy ul. Worcella i Sowińskiego. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie prac związanych z powołaniem spółki celowej, do której aportem wniesiemy nieruchomości. Drugim partnerem będzie oczywiście BGKN” - zaznaczył. Jeśli spółka celowa otrzyma „warunki zabudowy”, to budowa na tym terenie powinna rozpocząć się pod koniec III kwartału 2018 roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2020 roku.

Dodał, że trwają uzgodnienia robocze z miastem Warszawa i Urzędem Dzielnicy Wola. „Pierwotnie zakładano budowę w tym miejscu około 1,1 tys. mieszkań, ale trzeba to było skorygować, ponieważ miasto Warszawa opracowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, zakładający na znacznej części działki przy ulicy Worcella budowę ulic, zieleń oraz inwestycję oświatową, np. szkołę” - mówił. „Obecnie, według wstępnej koncepcji zabudowy, zakładamy, że na Odolanach powstanie ok. 750 mieszkań” - powiedział Skoworotko.

Jak zaznaczył, uzgadniane są również sposoby wyjścia Poczty Polskiej ze spółki celowej. „Albo zbędziemy swoje udziały na rzecz BGKN, albo - po wybudowaniu mieszkań - możemy przejąć lokale, a następnie zbywać je sami lub sprzedać je innemu operatorowi. W ten sposób zarobimy na tej nieruchomości” - tłumaczył.

Powiedział, że BGKN wyraził także wolę zakupu 3-hektarowej nieruchomości Poczty we Wrocławiu, przy ul. Kolejowej. „Na tym etapie wyłaniamy rzeczoznawcę, który ma oszacować wartość tego terenu” - wskazał.

Poczta Polska - jak mówił Skoworotko - przygotowuje aneks do umowy ramowej, która rozszerzy zakres współpracy z BGKN o kolejne działki: w Warszawie, Gdańsku, Lublinie i Chełmie. „To dodatkowe 6 hektarów, na których mogą powstać lokale mieszkalne w ramach programu Mieszkanie plus” - powiedział.

„Niektóre nasze tereny nie są przeznaczone pod Mieszkanie plus - położone są w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, gdzie koszt gruntu będzie zbyt wysoki pod budowę mieszkań na wynajem w ramach tego programu” - poinformował. Wyjaśnił, że w takim przypadku Poczta Polska także przewiduje współpracę z BGKN, ale nie w ramach Mieszkania plus. „Rozważamy wejście w inwestycje mieszkaniowe komercyjne i oczywiście wyjście z nich na odpowiednim etapie” - dodał.

Skoworotko powiedział, że spółka dysponuje także nieruchomością w Warszawie, w „bardzo atrakcyjnym miejscu”. „Planujemy w tej lokalizacji budownictwo mieszkaniowe, ale w pełni komercyjne. Być może już niedługo będziemy szukać partnera, z którym podpiszemy umowę w tym zakresie” - podsumował.

PAP/ as/