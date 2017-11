Kobieto - broń się: MON organizuje specjalny kurs

Do 8 grudnia MON przedłużyło zapisy na szkolenie w drugiej edycji programu „Samoobrona kobiet”. Wojskowi instruktorzy będą prowadzić zajęcia w blisko 40 miastach, zainteresowane mogą się zgłaszać w WKU i wojewódzkich sztabach wojskowych.

„Pierwsze zajęcia odbędą się 2 grudnia, zostaną zaprezentowane techniki, jakie będą nauczane, będzie przedstawiony schemat poszczególnych zajęć. Zajęcia będą się rozpoczynały od 15-minutowej rozgrzewki, aby właściwie przygotować uczestniczki do wysiłku fizycznego” - powiedziała rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz.

„Zapraszamy wszystkie chętne panie, które ukończyły 18. rok życia, mają obywatelstwo polskie i stan zdrowia pozwala im na udział w zajęciach” - dodała. Zaznaczyła, że zajęcia, prowadzone przez instruktorów walki wręcz i WF w jednostkach wojskowych, będą bezpłatne.

Potencjalne uczestniczki kursu mogą się jeszcze zapisywać w wojskowych komendach uzupełnień w 39 miastach, gdzie zajęcia będą prowadzone w 46 obiektach sportowych jednostek i uczelni wojskowych.

„Plan będzie nieco zmodyfikowany w stosunku do pierwszej edycji. Druga edycja będzie intensywniejsza i bardziej elastyczna, dostosowana do czasu, który uczestniczki mogą poświęcić na zajęcia - może to być środek tygodnia, mogą być weekendy. W poprzedniej edycji było 30, w tym roku 39 miejscowości, w których będą prowadzone zajęcia” - powiedziała Pęzioł-Wójtowicz.

Jak dodała, „do pierwszej edycji zgłosiło się prawie 3000 pań, a w związku z tym, że nie wszystkie, które były zainteresowane, mogły uczestniczyć w zajęciach, została przygotowana druga edycja, dostępna także dla tych, którym nie udało się zapisać w ubiegłej edycji”.

Program zajęć przewiduje m. in. naukę przyjęcia postawy obronnej w przypadku agresji zewnętrznej, uwalniania się z uchwytu z tyłu, z przodu, za ręce, za włosy, itp., obrony przed kopnięciem, duszeniem i uderzeniem czy obrony przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

W drugiej edycji projektu zaplanowano dziesięć spotkań, łącznie 20 godzin lekcyjnych. Zakończenie kursu jest planowane w kwietniu 2018r.

Szczegółowe informacje o lokalizacji zajęć, warunkach udziału i programie kursu można znaleźć na stronie MON w zakładce „projekty” (http://www.mon.gov.pl/projekty/; http://www.mon.gov.pl/projekty/samoobrona-kobiet/aktualnosci-d2016-11-04/).

Pierwsza edycja kursu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., zakończyła w czerwcu br. Zajęcia odbywały się m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Giżycku, Gliwicach, Krakowie, Koszalinie, Łasku, Międzyrzeczu, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Tomaszowie Mazowieckim, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.(PAP)