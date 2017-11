Kolejne wyłudzenia VAT ujawnione

Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała rachunki bankowe spółek podejrzewanych o udział w przestępstwach karno-skarbowych przy obrocie olejem rzepakowym w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - dowiedziano się. Zabezpieczono łącznie ponad 5 mln 350 tys. zł.

Prokuratura Regionalna podjęła tę decyzję po objęciu nadzorem działań śledczych Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie i zapoznaniu się z materiałami przekazanymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - potwierdziła w czwartek informacje PAP, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka.

Przestępstwa, o które podejrzewane są spółki, miały polegać na wystawianiu nieprawdziwych faktur VAT i posługiwaniu się nimi przy rozliczeniach podatkowych, przez co wprowadzano w błąd urzędy skarbowe. Według ustaleń, miało to doprowadzić Skarb Państwa do uszczupleń podatkowych VAT i nienależnego zwrotu tego podatku na ponad 101 mln zł. „Oprócz tego spółki miały też prać pieniądze w ramach karuzeli podatkowej przy handlu olejem rzepakowym - powiedziała rzecznik Prokuratury Regionalnej.

W kilkunastu miejscach w kraju funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Mazowsza i innych regionów przeszukali biura i mieszkania - siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tych firm - poinformowała Zabłocka-Konopka.

Zabezpieczono dokumentację tej domniemanej nielegalnej działalności, m.in. księgową oraz nośniki elektroniczne, zawierające dane związane z działalnością gospodarczą tych spółek - podała rzecznik. W trakcie przeszukań znaleziono też urzędowe pieczątki oraz amunicję do kałasznikowa (automatu AK 47) - dodała.

Zaznaczyła, że objęte nadzorem warszawskiej Prokuratury Regionalnej postępowanie rozwija się, gromadzone są kolejne dowody prowadzące do ustalenia wszelkich osób i firm związanych z ujawnionymi przestępstwami.

