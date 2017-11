Turysto uważaj: Trudne warunki w Beskidach

Bardzo trudne warunki turystyczne są w Beskidach. Śniegu wciąż przybywa. Szlaki są nieprzetarte. Na Babiej Górze obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego - poinformowali dziś ratownicy GOPR ze stacji w Szczyrku.

Goprowcy podali, że w wyższych partiach gór, m.in. przy schronisku na Markowych Szczawinach w masywie Babiej Góry i na Hali Miziowej w rejonie Pilska, leży ok. 40 cm śniegu, z czego ok. 10 cm to świeży puch. Wieje silny wiatr i pada śnieg. Widoczność ograniczona jest do 400-500 m. Temperatura spadła do -4 st. C.

Na północnych stokach Babiej Góry obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna jest dość stabilna, ale przy bardzo dużym obciążeniu na stromym terenie śnieg może ruszyć w dół.

W Beskidach większość ośrodków narciarskich jeszcze nie funkcjonuje. W weekend czynne będą jedynie wyciągi w Szczyrku: na Białym Krzyżu i w ośrodku Beskid Sport Arena.

W Beskidach dobiegają końca jesienne przeglądy techniczne kolei linowych. Skorzystać już można z wyciągu na Czantorię w Ustroniu. W weekend ruszą „gondole” na Szyndzielnię w Bielsku-Białej, kolej linowo-terenowa na Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz prawdopodobnie „kanapa” na Skrzyczne w Szczyrku i wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi.

PAP/ as/