Alior Bank z prestiżowym tytułem

Alior Bank otrzymał tytuł „Bank of the Year in Poland” w konkursie organizowanym przez brytyjski magazyn „The Banker”, należący do „Financial Times Ltd”. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie bankowości

29 listopada br. w Londynie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Bank of The Year Awards 2017”. W imieniu Alior Banku, nagrodę w kategorii „Bank Roku w Polsce” („Bank of the Year in Poland”) odebrali Agata Strzelecka, dyrektor zarządzający Pionem Operacji, oraz Henryk Baniowski, dyrektor zarządzający Pionem IT.

Kapituła konkursu doceniła zarówno wyniki finansowe banku, realizację przyjętej na najbliższe lata strategii „Cyfrowego buntownika”, fuzję z bankiem BPH, jaki i wdrożenie innowacyjnych projektów. Wśród nich wymienić należy m.in.: wirtualnego doradcę – Dronna, aplikację HAIZ łączącą funkcje komunikatora z usługami bankowości mobilnej czy wideoweryfikację w procesie otwierania rachunków osobistych.

Nagroda „Bank of the Year in Poland” przyznana przez miesięcznik „The Banker” jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszy nas zwłaszcza, że czołowi międzynarodowi przedstawiciele branży finansowej docenili liczne innowacyjne rozwiązania, które bank wdrożył w ostatnim czasie – mówi Bruno Ferreira, dyrektor zarządzający Pionem Rozwoju Korporacyjnego w Alior Banku. Chcemy dołączyć do grona najbardziej innowacyjnych banków w Europie, a nagroda dowodzi, że podążamy dobrą drogą – dodaje.

Nagrody „The Banker” przyznawane są na cześć Brendana Brackena, jednego z założycieli brytyjskiego miesięcznika – prestiżowego magazynu poświęconego bankowości, światowej gospodarce i finansom. Alior Bank otrzymał wyróżnienie po raz drugi w historii. Wcześniej został nagrodzony tytułem „Bank of The Year in Poland” w 2013 r.