Baltic Pipe ma sens ekonomiczny

Gaz-System: Alokacja przepustowości potwierdziła zasadność projektu Baltic Pipe

Alokacja przepustowości w wyniku zakończonej 31 października 2017 r. drugiej fazy procedury open season potwierdziła uzasadnienie biznesowe dla wybudowania Baltic Pipe, podał Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Pozytywny wynik testu ekonomicznego uzyskany przez Gaz-System i Energinet oraz spełnienie innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017 pozwoli każdemu z operatorów na zawarcie 15-letnich umów przesyłowych z uczestnikami rynku, którym została przydzielona przepustowość – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem podpisanie umów przesyłowych powinno nastąpić najpóźniej do końca stycznia 2018 r., przypomniano.

Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w umowach przesyłowych – czytamy dalej.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński i polski, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz-System z Polski oraz Energinet z Danii.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)SzSz