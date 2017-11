Mieszkanie Plus: Legnica idzie na rekord

Kolejne województwo z tanimi mieszkaniami na wynajem. Blisko 1000 lokali powstanie w ramach programu Mieszkanie Plus na Dolnym Śląsku. Porozumienia z gminami podpisał dziś wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski

Najwięcej mieszkań, bo aż 665, chce budować Legnica – to największa liczba mieszkań w jednym mieście jakie zdecydowały się dotąd zaoferować samorządy lokalne. Do programu przystąpiło też 8 innych gmin.

Ważna uroczystość odbyła się we Wrocławiu podczas konferencji dotyczącej możliwości realizacji programu Mieszkanie Plus przy udziale Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Samorządy wskazały działki pod budownictwo mieszkaniowe, na których mogą ruszyć inwestycje. Poza Legnicą bloki powstaną w Kudowie Zdroju (65 mieszkań), Zgorzelcu (54 mieszkania), Jaworzynie Śląskiej (45 mieszkań), Pieńsku (30 mieszkań), Radwanicach (30 mieszkań), Trzebnicy (30 mieszkań), Strzelinie (25 mieszkań) i Walimiu (20 mieszkań). Przyszli najemcy otrzymają bardzo atrakcyjną cenowo ofertę najmu z opcją dojścia do własności mieszkania.

To kolejny etap Mieszkania Plus na Dolnym Śląsku. Dotychczas BGK Nieruchomości zawarł umowy inwestycyjne z Wałbrzychem i listy inwestycyjne z Bielawą, Głogowem, Jaworem, Oławą, Świdnicą i Wrocławiem. W tym ostatnim mieście blisko 2, 5 tysiąca mieszkań powstanie na gruntach należących dziś do PKP i Poczty Polskiej.

Krajowy Zasób Nieruchomości powstał we wrześniu br. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk zwrócił się do wojewodów z prośbą o wystąpienie do gmin o rozważenie przez nie możliwości przystąpienia do spółek celowych tworzonych z udziałem KZN. Gminy mogą wskazać własne nieruchomości, które mogłyby zostać wniesione do takich spółek z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Zainteresowanie jest ogromne. W ciągu niespełna dwóch miesięcy udało się zawrzeć porozumienia z kilkudziesięcioma samorządami m.in. z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopolskiego czy podlaskiego.

Mieszkanie Plus to jeden z kluczowych programów społecznych realizowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jego cel jest prosty: skokowe zwiększenie liczby mieszkań dostępnych dla Polaków, którzy nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu hipotecznego lub nie chcą nadmiernie zadłużać swoich rodzin.

Lokale, które powstają w całej Polsce będzie można długoterminowo wynająć za niewielkie pieniądze. W zasadach najmu jest też opcja z dojściem do własności.