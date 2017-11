Nasza siła nabywcza bez zmian

Przeciętny mieszkaniec Polski dysponuje ok 48% średniej siły nabywczej mieszkańców Europy, tj. 28 591 zł (6 710 euro), wynika z badania GfK Purchasing Power Europe 2017. Polska uplasowała się na 29. miejscu wśród 42 krajów europejskich, bez zmian wobec roku poprzedniego

Powiatem w Polsce o najwyższej sile nabywczej jest Warszawa.

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce stały wzrost liczby najbogatszych i najbiedniejszych powiatów. Spośród wszystkich 380 powiatów, dwadzieścia dwa dysponują siłą nabywczą, która przewyższa średnią krajową o co najmniej 20%. Dla porównania, mieszkańcy powiatu przysuskiego, najbiedniejszego polskiego powiatu, mają do dyspozycji mniej niż 62 proc. średniej krajowej per capita, co stanowi jedynie 29,8% średniej europejskiej - powiedział dyrektor działu Customer Analytics & Sales Strategies w GfK Przemysław Dwojak, cytowany w komunikacie.