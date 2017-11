40 tys. polskich firm wysyła towary do Niemiec

Już 40 tys. polskich przedsiębiorstw eksportuje do Niemiec ok. sześć tysięcy grup produktów. Wartość eksportu przekroczyła 50 mld euro - powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Andżelika Możdżanowska w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) podczas konferencji „Polskie firmy na rynku niemieckim”.

Szczególnie obiecującym z punktu widzenia ekspansji polskich firm obszarem współpracy jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego spowodowany energetyczną transformacją gospodarki oraz miast niemieckich - wskazała wiceszefowa resortu rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw podczas spotkania w Warszawie.

Z kolei najbardziej perspektywicznymi sektorami współpracy są, w ocenie Możdżanowskiej, m.in. usługi IT, biożywność, biotechnologie, akcesoria samochodowe, meble, kosmetyki, ale też gry komputerowe czy e-mobilność. Jak podkreśliła, w ramach Grupy PFR „której oferta w zakresie pakietów finansowania eksportu wyniesie łącznie ok. 60 mld zł” będzie prowadzona „kompleksowa obsługa finansowa małych i średnich firm, które mają „niewykorzystany potencjał do internacjonalizacji swych działań na rynkach zagraniczych”.

Jak zaznaczyła Możdżanowska, według danych za 2016 r. niemiecki rynek był odbiorcą 27 proc. polskiego eksportu.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się w tym okresie o ponad 3 proc. osiągając wartość ponad 50 mld euro - wskazała wiceszefowa resortu rozwoju, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw podczas spotkania w Warszawie.

Dodała, że Polska odnotowała też dodatnie saldo w wymianie handlowej z Niemcami, które w 2016 r. zamknęło się kwotą ok. 8,4 mld euro.

Według danych MR, wartość polskiego eksportu do Niemiec wzrosła z 35,6 mld euro w 2011 r. do ponad 50 mld euro w roku 2016., natomiast import zwiększył się w tym okresie z ok. 34 mld euro do ponad 42 mld euro. Obroty handlowe między naszymi krajami wzrosły z blisko 70 mld euro w 2011 r. do ok. 92,7 mld euro.

Wiceminister rozwoju zwróciła też uwagę na rosnący poziom inwestycji polskich firm w Niemczech.

Ich dotychczasowa łączna wartość zamknęła się w 2016 r. kwotą ok. 1,7 mld euro, co uplasowało Republikę Federalną na szóstym miejscu wśród odbiorców polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych - podkreśliła.

Dodała, że wśród największych polskich inwestycji zrealizowanych w 2017 r. można wymienić m.in. otwarcie przez firmę Boryszew w Prenzlau fabryki z linią produkcyjną do galwanizacji elementów tworzyw sztucznych.

Wartość inwestycji wyniosła 22 mln euro - zaznaczyła.

Głównymi przyczynami ekspansji polskich firm w Niemczech są, według dyrektora Niemiecko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Michaela Kerna, m.in. uzyskanie dostępu do nowych rynków i klientów.

O ile niespełna dwa lata temu zdecydowana większość firm (95,7 proc.) ponowiłaby wybór Niemiec jako lokalizacji dla inwestycji, o tyle jesienią tego roku 100 proc. badanych firm było przekonanych o słuszności dokonanej kiedyś decyzji i zapewne będzie rozwijać działalność na rynku niemieckim - powiedział Kern, który podczas spotkania zaprezentował wyniki drugiej edycji badań Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przeprowadzonych w październiku i listopadzie br. wśród polskich firm działających za Odrą.

Według badania ponad 47 proc. przedsiębiorstw prowadzących ekspansję zagraniczną uznało, że przyczyną wyjścia na rynek niemiecki było uzyskanie dostępu do nowych klientów, 34,3 proc. chciało zwiększyć skalę działania. 20 proc. badanych firm zauważa, że wyjście na nowy rynek oznacza też możliwość pozyskania nowych kompetencji.

Jak podkreślił Kern, zainteresowaniu rynkiem niemieckim sprzyja dobra kondycja gospodarki niemieckiej i pomyślne perspektywy jej rozwoju.

Ponad połowa respondentów (51,4 proc.) oceniła stan gospodarki w Niemczech jako +bardzo dobry+, a 32,9 proc. - jako +dobry+. 15,7 proc. badanych firm uznało, że jest +zadowalający+ - mówił.

Respondenci ocenili rynek zachodniego sąsiada według 11 czynników atrakcyjności. Najlepsze oceny uzyskały: jakość infrastruktury transportowej, komunikacyjnej, IT i energetycznej (88,6 proc. zadowolonych bądź bardzo zadowolonych firm), dyscyplina płatnicza kontrahentów (82,9 proc. zadowolonych i bardzo zadowolonych) i przewidywalność polityki gospodarczej (75,7 proc. zadowolonych i bardzo zadowolonych).

60 proc. chwali sobie podejście administracji publicznej w Niemczech do obsługi przedsiębiorców - wskazał Kern.

Jak podkreślono w badaniu, 18,6 proc. ankietowanych firm ocenia sytuację biznesową swojego przedsiębiorstwa w Niemczech jako bardzo dobrą, 50 proc. jako dobrą. Zdecydowana większość przedsiębiorców twierdzi, że obroty firmy wzrosną w roku 2018 w stosunku do 2017 (45,7 proc.) lub co najmniej nie ulegną zmianie (42,9 proc.).

