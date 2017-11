Prezydent otwiera Biuro Handlowe PAIH w Wietnamie

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawicieli polskiego rządu oraz przedsiębiorców, w biznesowej stolicy Wietnamu, Ho Chi Minh City, 30 listopada br. oficjalnie otwarto Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Inauguracja prac biura Agencji, poprzedzona Forum Biznesowym Polska - Wietnam, to najważniejsze punkty programu zorganizowanej przez PAIH misji polskich przedsiębiorców, która towarzyszy prezydentowi Andrzejowi Dudzie w oficjalnej wizycie do Wietnamu.

Dlaczego Wietnam?

Traktujemy Wietnam jako jednej z najbardziej perspektywicznych rynków do prowadzenia zagranicznej działalności biznesowej przez rodzime firmy – tłumaczy Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który, wspólnie z grupą polskich przedsiębiorców, towarzyszy Prezydentowi Polski podczas misji do Wietnamu.

To dla nas bardzo ważny partner gospodarczy w Azji Południowo-Wschodniej, a od 2016 roku Wietnam pozostaje największym partnerem, pod względem wielkości obrotów handlowych wśród krajów Stowarzyszenia ASEAN – dodaje wiceminister gospodarki Tadeusz Kościński, który również bierze udział w misji.

Tempo wzrostu wietnamskiej gospodarki wynosi aż 6,3%, a rozwój kraju napędzany jest przez ponad 90 milionów coraz bardziej świadomych, dobrze wykształconych, młodych (średnia wieka mieszkańców to 30,8 lat) konsumentów i pracowników. O znaczeniu kraju dowodzi podpisana w drugim dniu misji, czyli 28 listopada, umowa nabycia pakietu kontrolnego wietnamskiego Dat Vi Phu Pharmaceutical JSC przez polską spółkę farmaceutyczną Adamed Group.

To największa w historii polska inwestycja w Wietnamie - jej wartość wynosi aż 50 mln dolarów. Wiele firm z Europy - podobnie jak Adamed - decyduje się na podbój wietnamskiego rynku, głównie poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Mogą one liczyć na niskie koszty wejścia i prowadzenia biznesu, a także przychylności władz kraju dla zagranicznego kapitału.

Z racji na przynależność kraju do Stowarzyszenia Narodów Południowo-Wschodniej Azji (ASEAN), której członków łączy umowa o wolnym handlu (AFTA), Wietnam to także dobry punkt wyjścia do prowadzenia interesów na obszarze całej Azji.

Rejestrując działalność w Wietnamie, polska firma może więc zyskać dostęp do aż 10 azjatyckich rynków – tłumaczy Tomasz Pisula. Wśród nich wymienia on m.in. Chiny, Koreę Południową, Indie czy Nową Zelandię. Obecnie Wietnam prowadzi negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z Izraelem i Hong-Kongiem. – Z Unią Europejską negocjacje zostały już sfinalizowane, a umowa ma zostać podpisana na początku 2018 roku – dodaje Pisula.

8,5 tys. sprawdzonych kontrahentów dla polskich firm

Z uwagi na rosnące znaczenie ekonomiczne tego kraju, Wietnam znalazł się na liście miejsc, które z oficjalną wizytą, w ostatnich dniach listopada odwiedza prezydent Andrzej Duda, a także tych gdzie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu w pierwszej kolejności otwiera Zagraniczne Biura Handlowe.

Jest to drugie z trzynastu biur Agencji na całym świecie, którego prace inauguruje prezydent Polski – podkreśla szef PAIH. – Na siedzibę przedstawicielstwa handlowego PAIH wybraliśmy Ho Chi Minh City, w południowym Wietnamie, gdzie tętni biznesowe serce kraju oraz funkcjonują najważniejsze parki technologiczne i strefy ekonomiczne – mówi Pisula.

Jak podkreśla, na polskie firmy czeka w biurze zespół ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem biznesowym na wietnamskim rynku, a także m.in. dostęp do bazy aż 8,5 tys. sprawdzonych kontrahentów z różnych sektorów.

Dziękuję władzom Wietnamu, że zgodziły się na prowadzenie przez PAIH biura handlowego. Zapraszamy przedsiębiorców do korzystania z usług Agencji i Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju – podsumował szef PAIH. Biuro zostało otwarte 30 listopada przez prezesa PAIH Tomasza Pisulę oraz dyrektora generalnego Wietnamskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, Vo Tan Thanh (VCCI) w obecności prezydenta Polski Andrzeja Dudy, a także wicepremiera Jarosława Gowina oraz wiceministra rozwoju Tadeusza Kościńskiego.

– Życzę PAIH i pracownikom biura handlowego Agencji powodzenia i mam nadzieję, że ta obecność przełoży się na rozwiązania biznesowe, które będą realizowane tu w Wietnamie. Dlatego jestem tutaj i wspieram te dążenia – zaznaczył prezydent Andrzej Duda w trakcie otwarcia biura.

Cztery umowy podczas Forum Polska - Wietnam

Jak mówił prezydent, liczy na duże przedsięwzięcia gospodarcze, dzięki którym Polska będzie bardziej obecna w Wietnamie. Wspomniał przy okazji o kontraktach, które z wietnamskimi partnerami mają zawrzeć polski Cenzin (PGZ) oraz Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (WISS) – wyspecjalizowany w produkcji sprzętu dla strażaków czy Policji.

O zawarciu kontraktów 30 listopada może mówić natomiast uczestniczący w misji producent pomp, Hydro-Vacuum, który, w trakcie poprzedzającego otwarcie biura PAIH, Forum Polska - Wietnam, podpisał umowę z Wietnamskim Stowarzyszeniem Wody i Kanalizacji (VWSA).

Podczas wydarzenia rozpoczęła się również współpraca między Polskimi Liniami Lotniczymi LOT a Vietnam Airlines (VNA). Pozwoli ona obu przewoźnikom rozwinąć siatkę połączeń: LOT-owi w Azji a Vietnam Airlines w Europie. Na forum oficjalne partnerstwo połączyło również Polską Agencję Inwestycji i Handlu z Wietnamską Izbą Handlowo-Przemysłową (VCCI). Instytucje będą ściśle współpracować, pomagając przedsiębiorcom z obu państw. PAIH podpisała również umowę o współpracy z Wietnamskim Stowarzyszeniem Wody i Kanalizacji (VWSA). Wszystkie porozumienia sygnowano w obecności prezydenta Andrzeja Dudy oraz 250 zgromadzonych gości z obu krajów.