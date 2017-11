Tegoroczny wzrost PKB najwyższy od 2011 r.

W całym 2017 r. tempo wzrostu PKB będzie najprawdopodobniej zbliżone do poziomu 4,3 proc. lub nawet nieznacznie wyższe, co oznacza, że będzie najszybsze od 2011 r. - poinformował w czwartek PAP resort finansów odnosząc się do danych GUS dotyczących PKB w III kwartale.

GUS w czwartek poinformował, że Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2017 r. wzrósł o 4,9 proc. porównując go do tego samego okresu sprzed roku. W II kwartale br. wzrost ten, licząc rok do roku, wyniósł 4 proc. Wzrost PKB w III kwartale br. w stosunku do II kwartału tego roku wyniósł natomiast 1,2 proc.

W okresie I-III kw. 2017 PKB był o ok. 4,3 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i w całym br. tempo wzrostu PKB będzie najprawdopodobniej zbliżone do tego poziomu lub nawet nieznacznie wyższe, co oznacza, że będzie najszybsze od 2011 r. Na wysokim poziomie znajdują się obecnie wskaźniki koniunktury zarówno w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, jak i nastroje konsumentów, co wskazuje na dobre perspektywy gospodarki polskiej w najbliższych miesiącach - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Resort podkreślił, że wyniki gospodarki w III kw. okazały się jeszcze lepsze od i tak już dobrych wstępnych szacunków GUS sprzed dwóch tygodni.

PKB zwiększył się o 1,2 proc. kwartał do kwartału, czyli szybciej niż kwartał wcześniej, a poziom PKB (w cenach średniorocznych roku poprzedniego) był aż o 4,9 proc. wyższy niż rok wcześniej (korekta w górę o 0,2 pkt proc). Średnie kwartalne tempo wzrostu w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosło 1,1 proc. kwartał do kwartału i było wyższe od obserwowanego przeciętnie w 2016 r. (kiedy wyniosło 0,8 proc.) - napisano.

Jak dodano, z analizy tendencji głównych składowych PKB wynika, że w III kw. 2017 utrzymane zostało wysokie tempo wzrostu kwartał do kwartału spożycia w sektorze gospodarstw domowych oraz przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji oraz eksportu kwartał do kwartału.

Według MF głównym czynnikiem wzrostu PKB było spożycie gospodarstw domowych, którego roczne tempo wzrostu było nieco tylko niższe od zanotowanego kwartał wcześniej (4,8 proc. wobec 4,9 proc.).

Wysokiej dynamice konsumpcji sprzyjały wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy (co przejawia się w bardzo niskiej stopie bezrobocia i wysokiej dynamice nominalnego funduszu wynagrodzeń), realizacja programu +Rodzina 500 plus+ oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Dane te oznaczają, że gospodarstwa domowe korzystają z owoców wzrostu gospodarczego, co przekłada się na poprawę ich stopy życiowej - ocenił resort.

Ministerstwo zaznaczyło, że w III kw. nastąpiła również poprawa rocznego tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych (w porównaniu z tą obserwowaną w I półroczu br.).

Wyższe tempo wzrostu tej kategorii to w głównej mierze efekt zwiększenia dynamiki aktywności inwestycyjnej w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Dynamika inwestycji w kolejnych kwartałach powinna zyskiwać na sile, co będzie sprzyjało osiągnięciu wysokiego tempa wzrostu PKB również w przyszłym roku. Dobre wyniki zanotował również eksport wspierany przez wysoką dynamikę aktywności na polskich rynkach eksportowych - zauważa MF.

Zdaniem ministerstwa, wyniki polskiej gospodarki wyglądają bardzo dobrze na tle średniej UE. Zanotowane w III kw. tempo wzrostu rok do roku było dwukrotnie wyższe niż analogiczne tempo dla UE i strefy euro.

Wcześniej GUS podał w szacunkach „flash” (tzw. szybkim szacunku), że w III kwartale rok do roku PKB wzrósł o 4,7 proc. oraz 1,1 proc. licząc kwartał do kwartału.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 3,3 proc. rok do roku, zaś popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 5,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,7 proc.

Na podst. PAP