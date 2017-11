Morawiecki: kondycja gospodarki coraz lepsza

Dane GUS potwierdzają, że kondycja polskiej gospodarki jest coraz lepsza, Polacy czują coraz większe bezpieczeństwo finansowe, rośnie standard życia polskich rodzin i wynagrodzenia - ocenia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

GUS w czwartek poinformował, że Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2017 r. wzrósł o 4,9 proc. porównując go do tego samego okresu sprzed roku. W II kwartale br. wzrost ten, licząc rok do roku, wyniósł 4 proc. Wzrost PKB w III kwartale br. w stosunku do II kwartału tego roku wyniósł natomiast 1,2 proc.

Ostateczne dane GUS za III kwartał potwierdzają, że kondycja polskiej gospodarki jest coraz lepsza. Nikt już nie ma wątpliwości, że wzrost w 2017 roku przekroczy 4 proc. Rośniemy ponad dwukrotnie szybciej niż gospodarka strefy euro i całej Unii Europejskiej - poinformował w komentarzu dla PAP. Jednak bez względu na to, czy tempo naszego wzrostu gospodarczego wynosiło 3 proc., wynosi ponad 4 proc., czy będzie oscylować wokół 5 proc., konsekwentnie staram się podkreślać, że ważniejsza od tej liczby jest struktura rosnącego PKB Polski - zauważył wicepremier.

Według niego mamy tu powody do optymizmu, bo - jak wskazał - widać już dynamicznie rosnący eksport i stopniowe ożywienie w inwestycjach. Zatem, podkreślił Morawiecki, te dwa najbardziej efektywne z punktu widzenia makroekonomii silniki rozwoju nabierają mocy i w IV kwartale. Jego zdaniem, zwłaszcza w całym przyszłym roku eksport oraz inwestycje powinny znacząco zwiększyć swój udział w sile polskiego PKB.

Dla mnie jednak najważniejszą i najbardziej optymistyczną informacją ostatnich dni jest ocena sytuacji gospodarczej dokonana przez Polaków, jaką zaprezentował CBOS. A jest to ocena najlepsza od początku polskiej transformacji, czyli od blisko 30 lat. Polacy dziś odczuwają coraz większe bezpieczeństwo finansowe, rośnie standard życia polskich rodzin, bo coraz łatwiej jest znaleźć pracę, a przyzwoity wzrost wynagrodzeń stał się już standardem. Oferujemy też szerokie wsparcie dla rodzin, które jest możliwe dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Wyniki gospodarcze Polski na koniec roku mogą być zaskoczeniem, ale tylko pozytywnym - podkreślił Morawiecki.

Wcześniej GUS podał w szacunkach „flash” (tzw. szybkim szacunku), że w III kwartale rok do roku PKB wzrósł o 4,7 proc. oraz 1,1 proc. licząc kwartał do kwartału.

Z danych GUS wynika także, że inwestycje w III kwartale wzrosły o 3,3 proc. rok do roku, zaś popyt krajowy wzrósł o 3,9 proc. rdr. Ekonomiści ankietowani przez PAP spodziewali się, że inwestycje wzrosły o 5,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,7 proc.

Na podst. PAP