OPEC utrzyma ograniczenia w wydobyciu ropy

Ministrowie państw zrzeszonych w kartelu OPEC opowiedzieli się w czwartek w Wiedniu za przedłużeniem limitów wydobycia ropy naftowej do końca 2018 r. - podała agencja AP. Ma to doprowadzić do wzrostu cen surowca.

Obecnie cena za baryłkę ropy dochodzi do ok. 60 dol., co oznacza wzrost o 20 dol. w porównaniu z okresem sprzed roku, gdy państwa zrzeszone w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i ich partnerzy spoza kartelu uzgodnili, że ograniczą wydobycie o 1,8 mln baryłek dziennie, by doprowadzić do wzrostu cen.

Jak podkreśliła AP, za wydłużeniem limitów opowiedziały się m.in. Arabia Saudyjska i Iran.

Proponuję wydłużyć limit o dziewięć miesięcy - wskazał, cytowany przez agencję, minister energii Arabii Saudyjskiej Chalid ibn Abd al-Azis al-Falih.

Z kolei irański minister ds. ropy Bidżan Namdar Zanganeh wskazał na konieczność „porozumienia się” w kwestii „przedłużenia” ograniczeń w dostawach surowca.

Saudyjczycy opowiadają się za przedłużeniem cięć w wydobyciu ropy, a Iran optuje za uzyskaniem większego udziału w produkcji. Obecnie kraj ten wydobywa poniżej 4 mln baryłek dziennie, a chce zwiększyć do ok. 5 mln baryłek dziennie w ciągu trzech lat.

Według październikowych prognoz OPEC globalne zapotrzebowanie na ropę w tym i przyszłym roku wzrośnie głównie z powodu „zwiększonego zapotrzebowania głównych gospodarek: Stanów Zjednoczonych, Chin i krajów Europy”.

Na podst. PAP