Polacy biorą luksusowe auta na firmę

Liczba kupowanych w Polsce samochodów luksusowych będzie stale rosła – nawet o ok. 10 proc. rocznie do 2022 roku, podał Deutsche Bank. Zgodnie z szacunkami Zion Market za pięć lat wartość tego rynku na całym świecie przekroczy 124 mld USD

Majętni Polacy na samochody premium wydają ponad połowę wszystkich kwot przeznaczanych na dobra luksusowe, czyli k. 8,5 mld zł z 16,4 mld zł (raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”). W samym roku 2016 zarejestrowano w Polsce niemal 52 tys. prestiżowych pojazdów, a samochodów najdroższych marek, np. Bentley lub Porsche, ok. 100.

Coraz częściej, także w Polsce, za kierownicą aut premium siadają klienci średnio zamożni. Wielu z nich oszczędza z myślą o wymarzonym pojeździe lub bierze w tym celu kredyt. Z roku na rok rośnie też liczba osób, które decydują się wziąć je w leasingu. Aż 98 proc. takich transakcji jest zawieranych na przedsiębiorstwo, bo – jak zauważyli autorzy raportu przygotowanego przez spółkę InfoCredit – służbowy samochód to jedna z form wynagrodzenia dla kadry wyższego szczebla albo swoista nagroda, jaką sprawia sobie odnoszący sukcesy biznesmen.

Zamożni nabywcy mają też do wyboru kupno używanego luksusowego auta (jedno z najpopularniejszych w zestawieniach za ten rok to Porsche Cayenne z 2009 r. za ok. 15 tys. dolarów) albo skorzystanie z usług przedsiębiorstwa wypożyczającego pojazdy premium. Globalny rynek w tym ostatnim segmencie, jak wskazuje tegoroczne badanie firmy Zion Market, będzie wart w 2022 r. już ok. 23 mld dolarów - czytamy także.