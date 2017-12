PKP planuje podpisać kolejne kontrakty

PKP Polskie Linie Kolejowe planują do końca tego roku podpisać kontrakty na budowę i remonty infrastruktury kolejowej wartości od 1,5 mld zł do 2 mld zł w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) - poinformował w piątek dziennikarzy prezes PKP PLK Ireneusz Merchel

W tym roku podpisaliśmy umowy wartości 17 mld zł. Na początku roku zapowiadaliśmy podpisanie kontraktów za około 20 mld zł na podstawie kosztorysów i złożonych ofert. W tej chwili, pod względem wartości kosztorysowej wartość podpisanych umów to 21,5 mld zł. Do końca roku podpisane zostaną umowy wartości około 1,5-2 mld zł wartości rzeczywistej - powiedział Merchel.

Prezes wyjaśnił, że pod względem wartości kosztorysowej, w tym roku wartość zawartych umów sięgnie około 25 mld zł.

Oznacza to, że o 20 proc. przekroczymy to, co zapowiadaliśmy na początku roku - dodał.