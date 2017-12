Australijczycy zbudują nową kopalnię na Lubelszczyźnie

Prairie Mining Limited na nadzieję, że będzie mogło złożyć wniosek o koncesję wydobywczą dla kopalni Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym do końca roku, pod warunkiem otrzymania do tego czasu decyzji środowiskowej, poinformował wiceprezes PD CO – polskiej spółki Prairie – Mirosław Taras. Bankowe studium wykonalności dla projektu powinno być gotowe w grudniu

W tym roku udało się przygotować ostatni potrzebny dokument i złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Mam nadzieję, że na koniec tego roku będziemy mogli złożyć wniosek o koncesję – powiedział Taras podczas spotkania prasowego.

Podkreślił, że RDOŚ nie miał uwag formalnych po złożeniu wniosku o decyzję środowiskową.

Prairie przygotowuje się obecnie do fazy technicznej projektu i oczekuje, że na przełomie lipca i sierpnia będzie mieć projekt i pozwolenie na budowę linii energetycznej na terenie przyszłej budowy kopalni.

Zakładamy, że nasz wniosek zostanie rozpatrzony i koncesję uzyskamy w połowie 2018 r. i w tym terminie chcemy rozpocząć budowę linii energetycznej – powiedział wiceprezes.

Jednocześnie prowadzone są rozmowy z China Coal, które przygotowuje bankowe studium wykonalności (BFS) dla projektu.

Mamy nadzieję, że BFS będzie gotowy w grudniu – powiedział Taras.

Prairie podtrzymuje 2023 rok jako termin rozpoczęcia wydobycia, jeśli budowa rozpocznie się w połowie przyszłego roku.

Złoże zawiera zarówno węgiel koksujący, jak i energetyczny, mniej więcej po 50%, jedno spółka będzie chciała rozpocząć wydobycie od węgla koksującego. Rozpoczęła już rozmowy o przyszłych kontraktach z producentami koksu.

Negocjujemy przede wszystkim umowy długoterminowe. Podkreślam, że to te firmy zgłaszają się do nas – powiedział wiceprezes.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.