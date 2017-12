Cyfrowa transformacja w 1/3 największych polskich firm

W 56 proc. przypadków, projekty cyfrowej transformacji mają najwyższy lub wysoki priorytet dla strategii polskich przedsiębiorstw. W co trzeciej badanej firmie liderem cyfrowej transformacji jest przedstawiciel ścisłego zarządu firmy. Wyniki badania „Liderzy cyfryzacji” realizowanego przez Microsoft i CIONET wyraźnie pokazują, że cyfrowa transformacja jest już integralnym elementem ogólnej strategii biznesowej polskich firm i inicjatywą priorytetową dla całego przedsiębiorstwa

36 proc. firm biorących udział w naszym badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy - podkreśla Magda Taczanowska, Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft. Dzisiaj już nikt nie zadaje sobie pytania o sens cyfryzacji, ale o jej tempo i skalę. Cyfrowa transformacja jest warunkiem skutecznego konkurowania, a przecież nikt z polskich przedsiębiorców nie chce oglądać pięt uciekającej konkurencji – dodaje.

Kluczowe wyniki badania „Liderzy cyfryzacji”

autor: Microsoft

82 proc. polskich menedżerów przyznaje, że rozwój cyfrowych kompetencji zespołu to najważniejsza inicjatywa w ramach cyfrowej transformacji ich biznesu. Dla 53 proc. uczestników badania chmura obliczeniowa stanowi najważniejszą technologię wspierającą optymalizację działania. 36 proc. firm ma zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. W 93 proc. firm dział IT pełni wiodącą rolę we wdrażaniu strategii cyfryzacji, choć rola samego działu w organizacji zmienia się – nie ma już podziału na IT i biznes.

Cyfrowa transformacja opiera się na szerokim wykorzystaniu technologii informacyjnych w obsłudze wszystkich procesów przedsiębiorstwa – sprzedaży, obsługi klientów, produkcji, finansów, dystrybucji i wielu innych. Ta fundamentalna zmiana jest możliwa przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi chmury obliczeniowej i jej zdolności do przetwarzania gigantycznych zasobów informacji.

W najkrótszym ujęciu cyfrowa transformacja to przenoszenie coraz większej ilości procesów do rozwiązań opartych na technologiach cyfrowych, informatycznych – mówi Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter Cars S.A., największego dystrybutora części zamiennych do samochodów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfryzacja jest obecnie plasowana na szczycie strategicznych tematów podejmowanych przez przedsiębiorstwa niezależnie od skali prowadzonego biznesu. Ponad 1/3 firm uczestniczących w badaniu ma już zdefiniowaną strategię cyfrową dla całej firmy. Opiera się ona na czterech kluczowych filarach: zaangażowaniu klientów w różnych kanałach komunikacji, wsparciu pracowników w cyfrowym środowisku pracy, optymalizacji procesów biznesowych oraz transformacji produktów i modeli działania.

Cyfryzacja przenika obecnie każdy element działalności biznesowej. Jednak to budowanie relacji z klientami zostało uznane za priorytet przez większość badanych menedżerów - mówi Magda Taczanowska, Członek Zarządu, Dyrektor Segmentu Enterprise w polskim oddziale Microsoft. - Wśród najważniejszych technologii temu służących, 82 proc. decydentów wskazało na zaawansowaną analitykę i zarządzanie danymi. Opinie te potwierdzają, że paliwem cyfryzacji są dane. Kluczowe znaczenie ma ich wykorzystanie w ramach kompleksowego systemu zarządzani firmą opartego na cyfrowej technologii – dodaje.

Zdaniem aż 84 proc. uczestników badania automatyzacja procesów zbierania i przetwarzania danych jest jedną z najważniejszych technologii wspierających optymalizację działania firm. W dalszej kolejności wskazywano na technologie chmurowe (53 proc.), wykorzystanie samouczących się algorytmów i uczenie maszynowe (50 proc.), systemy ERP (29 proc.) oraz wykorzystanie robotów (26 proc.).

Bardzo istotna jest analityka, która podpowiada, w jaki sposób optymalnie obsłużyć klienta - uważa Łukasz Wrona, Dyrektor Działu IT, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, Grupa Kaczmarski. - Łączymy ją z działaniami operacyjnymi, jak procesy call center, mailingi, i zaczyna działać automatyka, która tworzy nadzorowane procesy, co znacząco podnosi jakość oferowanych usług. Każda optymalizacja musi mieć na celu właściwą obsługę klienta i przekonanie go do oferowanych przez nas usług - dodał.

Dzięki integracji własnych produktów i usług z aplikacjami i danymi, firmy mogą rozszerzyć pole wykorzystania produktów – tego typu model działania wybiera 43 proc. przedsiębiorstw objętych badaniem. Nowy poziom konkurencyjnej walki i potrzeba ciągłego wyścigu z czasem wymuszają także zmianę sposobu działania: współpracę z partnerami technologicznymi i wspólne poszukiwanie innowacyjnych technologii, które pozwalają na wykreowanie nowych rynków zbytu.

Rozwój nowych modeli biznesowych, produktów i usług, w tym m.in. współpraca z fintechami i startupami jest najważniejszą inicjatywą w procesie cyfrowej transformacji dla 62 proc. polskich top managerów biorących udział w badaniu.

Badanie Liderzy Cyfryzacji było realizowane przez CIONET na zlecenie polskiego oddziału Microsoft w czerwcu 2017 roku wśród przedstawicieli zarządów największych polskich przedsiębiorstw.

