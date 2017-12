Zamknięcie dnia na giełdzie - piątek

Ostatnią giełdową sesję w tym tygodniu warszawskie indeksy zakończyły na minusach. Wśród blue chipów, silne spadki zanotowały PGNiG i spółki paliwowe. Po publikacji wyników sprzedaży za listopad, 8,4-proc. wzrostem wyróżniło się CCC. Po wezwaniu, mocno w górę poszła wycena akcji Robygu

WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,78 proc. do 2.389,92 pkt., mWIG 40 zniżkował o 0,55 proc. do 4.724,00 pkt., a WIG stracił 0,66 proc. do 62.031,02 pkt. Obroty na całym rynku wyniosły 1,03 mld zł, w tym ok. 710,7 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem pod tym względem był KGHM (152,7 mln zł).

Najmocniejszy wśród dużych spółek, 8,40-proc. wzrost zanotowało CCC, po publikacji danych o sprzedaży w listopadzie. Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży w ubiegłym miesiącu wyniosły 426,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 27 proc. Przychody za okres styczeń-listopad wyniosły 3,726 mld zł, czyli były wyższe rdr o 30,5 proc.

W piątek miesięczne dane podało też LPP. Skonsolidowane przychody spółki odzieżowej ze sprzedaży wyniosły w listopadzie 2017 roku ok. 602 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 24 proc. Wartość przychodów w okresie styczeń-listopad 2017 roku wyniosła 6,139 mld zł, czyli więcej rdr o ok. 17 proc. Kurs LPP wzrósł o 1,89 proc. W ocenie analityków, listopadowe dane sprzedażowe CCC i LPP, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych, można ocenić jako dobre. Ich zdaniem, w kontekście całego IV kwartału, dużo większą dynamikę sprzedaży powinno pokazać LPP.

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu silne spadki zanotowały: Lotos (-3,75 proc.), PKN Orlen (-3,70 proc.) i PGNiG (-3,65 proc.).

W ostatnim czasie PGNiG zaktualizował prognozy wydobycia ropy i gazu na lata 2017-19. Część analityków ocenia, że nowe prognozy oznaczają ubytek przychodów spółki w stosunku do ich bazowych założeń. Inni spodziewali się, że problemy z wolumenami wydobycia mogą być większe.

Jeden z najmocniejszych wzrostów na całej GPW zanotował natomiast Robyg (+11,08 proc. do 3,51 zł). Bricks Acquisitions Limited, podmiot należący do funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs International, wezwał do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Robygu, po cenie 3,55 zł za akcję - poinformował przed sesją pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking. Zdaniem analityków, wezwanie funduszy Goldman Sachs na akcje Robygu to interesująca propozycja dla akcjonariuszy dewelopera. Oferta jest jednak niższa od niektórych cen docelowych z rekomendacji brokerów, przez co mogą pojawić się spekulacje odnośnie podwyższenia ceny.

PAP Biznes, mw