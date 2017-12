Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Skrót najważniejszych informacji ze spółek giełdowych w piątek

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, by Alior Bank zakwalifikował obligacje podporządkowane serii K i K1 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł jako instrumenty w kapitale Tier II - poinformował bank w komunikacie.

Famur podpisał umowę na dostawę kompleksu ścianowego, którego producentem są podmioty z grupy Famur do kopalni Uwalnaja za łączną kwotę 73 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Bytom miał w listopadzie 2017 roku 15,345 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 20,5 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

Bricks Acquisitions Limited, podmiot należący do funduszy inwestycyjnych Goldman Sachs International, wezwał do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji Robygu, po cenie 3,55 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Pekao Investment Banking.

Zarząd KGHM zgodził się na zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy niezabezpieczonej pożyczki o wartości 900 mln zł - podała spółka w komunikacie.

KGHM w październiku zapłacił 151,022 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów.

Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży za listopad 2017 roku wyniosły 426,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 27 proc. - podała grupa w komunikacie. Przychody za okres styczeń-listopad wyniosły 3,726 mld zł, czyli były wyższe rdr o 30,5 proc.

Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży wyniosły w listopadzie 2017 roku ok. 602 mln zł, co oznacza wzrost rdr o ok. 24 proc. - podała grupa w komunikacie. Wartość przychodów w okresie styczeń-listopad 2017 roku wyniosła 6,139 mld zł, czyli więcej rdr o ok. 17 proc.

Prairie Mining liczy, że do końca roku otrzyma decyzję środowiskową dla projektu budowy kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie, co otworzy drogę do złożenia wniosku o koncesję na wydobycie - poinformowali przedstawiciele spółki na piątkowym spotkaniu prasowym.

Spółka z grupy GetBack wygrała organizowany przez bank z siedzibą w Polsce przetarg na zakup portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 1,2 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Należący do grupy Societe Generale Euro Bank wyemitował obligacje serii C o łącznej wartości 250 mln zł, przy popycie wśród inwestorów instytucjonalnych dwukrotnie przewyższającym wartość oferty - poinformował bank w komunikacie.

Quercus Parasolowy SFIO obniżył zaangażowanie w akcjonariacie Orła Białego do 4,28 proc. papierów spółki - podał Orzeł Biały w komunikacie.

Newag ma umowę we Włoszech za ok. 14,89 mln euro netto, czyli 62,66 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Na podstawie umowy Newag wyprodukuje cztery pojazdy typu Vulcano dla włoskiego przewoźnika Ferrovia Circumetnea.

