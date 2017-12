Spada udział energii odnawialnej. UE wyznaczyła cel

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w 2016 r. wyniósł 11,30 proc. i był niższy niż w latach 2013-2015 - podał w piątek GUS w opracowaniu „Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku”

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie UE są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20 proc. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w całej Unii. Dla Polski cel wynosi 15 proc. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie.

Dla Polski wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2016 r. wyniósł 11,30 proc. Był tym samym niższy niż w roku 2013, kiedy wynosił 11,37 proc., 2014 - 11,49 proc. oraz 2015 - 11,93 proc.

Końcowe zużycie energii brutto oznacza nośniki energii dostarczane do celów energetycznych przemysłowi, sektorowi transportu, gospodarstwom domowym, sektorowi usług, w publicznych, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze zużyciem energii elektrycznej i ciepła przez przemysł energetyczny na wytwarzanie energii oraz łącznie ze stratami energii.

Udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wzrósł w 2016 r. do 14,70 proc. z 14,54 proc. w 2015 r. W elektroenergetyce wskaźnik ten spadł do 13,36 proc. z 13,43 proc. w 2016 r. Natomiast w transporcie spadł do 3,93 proc. z 6,44 proc. w 2015 r.

W strukturze wykorzystania OZE do produkcji energii elektrycznej w 2016 r. wzrósł udział wiatru, natomiast spadły udziały wody i biopaliw stałych. Jak podkreślił GUS, w ostatnich latach notuje się stały wzrost produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych. W 2016 r. z wiatru powstało 55 proc. energii elektrycznej, wytworzonej w OZE, z biopaliw stałych - ponad 30 proc., z elektrowni wodnych - niespełna 9,40 proc., z biogazu 4,51 proc., a ze słońca - 0,54 proc.

Sumaryczna moc elektrowni wykorzystujących OZE wzrosła z 6 tys. 930 MW w 2015 r. do 7 tys. 902 MW. Z tego 72,2 proc. (5 tys. 747 MW) stanowiła moc zainstalowana elektrowni wiatrowych. Instalacje wykorzystujące energię wody stanowiły 12,3 proc. dostępnej mocy (972 MW), a oparte o biopaliwa stałe - 9,2 proc. (727 MW). Moc ogniw fotowoltaicznych sięgnęła 187 MW i stanowiła 2,4 proc. mocy osiągalnej elektrowni wykorzystujących OZE. Źródła biogazowe osiągnęły moc 225 MW.

W produkcji ciepła z OZE podstawowym nośnikiem energii były biopaliwa stałe - 95,67 proc. Z biogazu powstało 4,21 proc., a z odpadów komunalnych - 0,11 proc. wyprodukowanego ciepła.

PAP, mw