Drogowców zima nie zaskoczy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza w tym sezonie zimowym wydać na działania związane z zimowym utrzymaniem dróg około 430 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje prawie 19 tys. km dróg krajowych (z wyjątkiem odcinków tych dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu). Jak informuje GDDKiA, prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg, w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym siedem dni w tygodniu przez 16 oddziałów GDDKiA.

Działaniami na drogach kierują 104 Rejony, 273 Obwody Drogowe, do zadań których należy m.in. skompletowanie sprzętu do zimowego utrzymania dróg, zgromadzenie materiałów do zwalczania śliskości zimowej w tym chlorku sodu i materiałów uszorstniających niezbędnych do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

autor: GDDKiA

Ogółem do zimowego utrzymania dróg przygotowano ok. 2400 pługów, ok. 1400 solarek oraz inny sprzęt niezbędny do zimowego utrzymania. GDDKiA ma 286 magazynów soli o łącznej pojemności ok. 430 tys. ton.

Wzdłuż dróg krajowych zostanie ustawionych ok. 1480 km zasłon przeciwśnieżnych.

PAP, mw