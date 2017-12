Kredyt hipoteczny? Zobacz, jak szybko otrzymasz środki na własne „M” w Kasie Stefczyka!

Własne mieszkanie to dobro w dzisiejszych czasach uznawane za podstawowe. Jednak mimo to, nie każdy może sobie pozwolić na taki zakup z własnych środków pieniężnych. Na szczęście można skorzystać z kredytu mieszkaniowego, którego zaciągnięcie jest obecnie normą przy zakupie własnego M.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej, w październiku br. Polacy, w przeliczeniu na dzień roboczy, wnosili o kredyty hipoteczne w wysokości o 10,7 proc. wyższej niż przed rokiem. Łącznie o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 32,1 tys. osób w porównaniu do 29,2 tys. rok wcześniej.

Wysoka dynamika wnioskowanych kredytów wynikać może z różnych czynników – jednym z nich może być polepszenie sytuacji życiowej wielu polskich rodzin, do której przyczynił się m.in. rządowy program 500+ czy podniesienie płac minimalnych.

Należy jednak pamiętać, że przed podjęciem decyzji o zakupie mieszkania ważne jest rzetelne przestudiowanie możliwości finansowych i zdecydowanie się na zobowiązanie, którego spłata nie spowoduje zbytniego obciążenia domowego budżetu. Aby sprostać oczekiwaniom członków Kasa Stefczyka proponuje Kredyt Hipoteczny (RRSO: 6,35 proc.), który może być udzielony od 10 000 zł nawet do 3 000 000 zł – maksymalnie do 80 proc. wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej. Przedmiotem kredytu może być zarówno zakup domu, mieszkania czy działki budowlanej, jak i przebudowa posiadanej nieruchomości mieszkalnej. Kasa oferuje dogodny okres kredytowania - od 5 do 30 lat oraz atrakcyjne oprocentowanie z możliwością uzyskania obniżki, np. za dobrą historię kredytową. Aby skorzystać z propozycji wystarczy posiadać środki na wkład własny w wysokości minimum 20 proc. Co ważne, wymóg ten nie dotyczy przeznaczenia środków na cele remontowe.

Dużym atutem jest możliwość obniżenia prowizji m.in. o 0,5 p.p. za wpływy lub deklarację wpływów wynagrodzenia lub świadczenia na rachunek w Kasie, do 0,5 p.p. za staż członkowski.

Szczegóły dotyczące Kredytu Hipotecznego można uzyskać w wybranych placówkach Kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania.

Całkowita kwota Kredytu Hipotecznego wynosi 95 450,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 3 500 zł, opłatą za przelew: 60 zł, prowizją z tytułu podwyższonego ryzyka: 990 zł) wynosi 5,66 proc. Łączny koszt prowadzenia rachunku IKS w (całym) okresie kredytowania wynosi 0 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych (ustanowienie hipoteki): 19 zł. Opłata sądowa za wpis hipoteki: 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 6,35 proc. Czas obowiązywania umowy – 300 miesięcy, 299 miesięcznych rat równych: 623,92 zł oraz ostatnia 300. rata: 625,75 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 187 396,83 zł, w tym odsetki: 87 177,83 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 91 946,83 zł. Informacje podano na podstawie reprezentatywnego przykładu z dnia 07.06.2017 r. Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa o kredyt hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do uzyskania kredytu hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę.