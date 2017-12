Wspomnienie św. Barbary to prośba o bezpieczeństwo górników

Pamiętamy o tych, którzy zginęli w kopalniach; dziś szczególnie modlimy się za górników i polecamy wstawiennictwu św. Barbary ich pracę, która bywa niebezpieczna i wymaga poświęcenia - podkreślił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik w wydanym dziś komunikacie.

Przypomniał, że górnictwo to zawód wymagający, ciężka praca i pewien rodzaj służby społeczeństwu. Podkreślił również, że „ludzie pracujący pod ziemią są twardzi, przyzwyczajeni do trudnych warunków, ale to także osoby przywiązane do wiary katolickiej i polskiej tradycji, zawsze wierni Polsce”.

„Świadczyć mogą o tym choćby Powstania Śląskie, czy wydarzenia w Kopalni Węgla Kamiennego Wujek” z 1981 r. Górnicy zawsze cenili polskość i wolność, za te wartości oddawali życie” - powiedział rzecznik Episkopatu.

autor: Święta Barbara – rysunek Jana van Eycka

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że z górnikami szczególnie związany był św. Jan Paweł II. „Ojciec Święty pisał w 1998 r. do Ślązaków, że są mu bardzo bliscy; zaznaczył, że nie była mu obca fizyczna praca i dlatego dobrze ich rozumie. Także mieszkańcy Śląska nie kryją swego przywiązania do papieża. Po beatyfikacji Jana Pawła II mówiono, że pierwszy raz w historii błogosławionym został górnik, gdyż Karol Wojtyła w czasie wojny pracował jak robotnik w kamieniołomach. Warto także przypomnieć, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przyznała Janowi Pawłowi II doktorat honoris causa” - podkreślił.

Rzecznik Episkopatu dodał, że we wspomnienie św. Barbary w wielu kościołach w Polsce górnicy będą modlili się o błogosławieństwo Boże w ich codziennej pracy oraz za dusze zmarłych kolegów. „Tradycja głosi, że ojciec św. Barbary, gdy dowiedział się, że została ona chrześcijanką, chciał ją skrzywdzić. Barbara uciekając przed niebezpieczeństwem modliła się o ratunek. Znalazła podziemną pieczarę, w której się schroniła. Stąd ogłoszono ją patronką pracujących pod ziemią. Dziś wszystkim górnikom życzymy Szczęść Boże i dziękujemy za ich ciężką pracę” - zaznaczył Rytel Andrianik.

Górnicy w poniedziałek świętują Barbórkę. Tradycyjny dzień górnika obchodzony jest nie tylko na Górnym Śląsku, ale również w innych regionach, gdzie świętują m.in. górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.

Wraz z firmami eksploatującymi kopaliny pospolite - kruszywa, piasek i żwir - w Polsce jest około 7 tys. zakładów górniczych. Pracuje w nich w sumie prawie 200 tys. osób.

Obchody Barbórki trwają już od kilku dni. W kościołach lub cechowniach kopalń odbywają się msze w intencji górników; wczoraj jedną z nich odprawił w Gołkowicach k. Wodzisławia Śląskiego metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Patronka górników, św. Barbara, należy do najbardziej czczonych chrześcijańskich świętych. Jej wizerunki znajdują się w kościołach, kopalniach, ale też w herbach kilku polskich miast. Święta Barbara jest patronką nie tylko górników, ale również osób umierających, flisaków, cieśli, grabarzy, dzwonników i więźniów; ponadto jest opiekunką twierdz i wież oraz ma chronić przed burzami.

PAP/ as/