Islamscy imigranci wciąż napierają na Niemcy

Niemieckie władze migracyjne rozpatrzyły w pierwszym półroczu br. blisko dwukrotnie więcej wniosków o azyl niż wszystkie pozostałe kraje UE - 358 tysięcy - podał dziś niemiecki dziennik „Die Welt”. Gazeta powołuje się na Eurostat.

Niemiecki Federalny Urząd Migracji i Uchodźców przekazał za pierwsze sześć miesięcy br. jeszcze wyższe dane - 388 tys. decyzji.

W 27 pozostałych krajach UE w tym czasie zapadły decyzje w 199 tys. przypadków.

„Die Welt” wyjaśnia, że liczba decyzji o azylu lepiej ilustruje aktualną sytuację poszczególnych krajów niż liczba składanych wniosków, gdyż wielu migrantów po złożeniu pierwszego wniosku w pierwszym kraju UE, do którego dociera, wyjeżdża do innego preferowanego kraju, przede wszystkim właśnie do Niemiec.

Od kwietnia 2016 roku do Niemiec przyjeżdża co miesiąc średnio 15 tys. migrantów szukających schronienia. W październiku było ich 15 170.

PAP/ as/