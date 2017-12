PGG: współpraca z Indiami, zmiana w zarządzaniu

Polska i Indie przygotowują się do rozszerzenia współpracy na poziomie międzyresortowym i chcą, by rozwijała się także współpraca firm, poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Rozpoczęto też przygotowania do zawarcia „nowoczesnego” układu zbiorowego pracy dla Polskiej Grupy Górniczej (PGG), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski

Przygotowujemy się do podpisania memorandum o współpracy międzyresortowej Ministerstwa Energii z indyjskimi ministerstwami odpowiadającymi za wydobycie czy stal i przygotowujemy współpracę między firmami - powiedział Tobiszowski w rozmowie z Radiem Katowice.

Podkreślił, strona indyjska jest zainteresowana transferem technologii z Polski. W czasie rozmów w ubiegłym tygodniu zwrócono m.in. uwagę na głębokość wydobycia w Polsce i jego efektywność.

Dodał, że planowany rozwój indyjskiego przemysłu stalowego to także perspektywa sprzedaży węgla koksującego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zaproszono nas, żebyśmy wspólnie zawiązywali spółki polsko-indyjskie i szli razem na inne rynki. Mówiono np. o Madagaskarze, Kongo” - dodał wiceminister.

W dniach 26-30 listopada 2017 r. w Indiach przebywała polska delegacja, w której składzie znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz firm związanych z sektorem górniczym. Podczas delegacji odbyło się posiedzenie Polsko-Indyjskiej Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Polsko-Indyjskie Forum Gospodarcze, a także seria spotkań z przedstawicielami Ministerstw: Stali, Energii, Górnictwa oraz Węgla.

Plany współpracy muszą iść w parze z potrzebnymi zmianami w lepszym zarządzaniu spółką.

Rozpoczęliśmy przygotowania i rozmowy ze stroną społeczną nad nowoczesnym układem zbiorowym pracy. Chcemy, by Polska Grupa Górnicza była nowocześnie zarządzana - powiedział Tobiszowski w rozmowie z Polskim Radiem Katowice.

Podkreślił, że najważniejsze wyzwania to stabilność i bezpieczeństwo pracy.

Z drugiej strony, musimy budować elastyczność w zarządzaniu, żeby - jak pojawi się dekoniunktura - móc odpowiednie decyzje podejmować bez szkody dla pracowników i przejść suchą nogą przez trudny okres - dodał wiceminister.

Wskazał, że w w grudniu odbędzie się w Katowicach międzynarodowa konferencja, na której eksperci będą dyskutować, jak powinien wyglądać nowoczesny układ zbiorowy pracy.

Bardzo bym chciał, żeby w sektorze węgla kamiennego urodził się dokument, którego nie ma w polskiej gospodarce i stał się pewnym wzorcem - podsumował Tobiszowski.

Polska Grupa Górnicza to spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek”, a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach.

ISBnews, mw