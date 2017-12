Dziś Barbórka – w tygodniku „Sieci” specjalny dodatek poświęcony górnikom

Węgiel jest i jeszcze przez wiele lat będzie podstawowym źródłem energii oraz gwarancją bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Zgodnie z założeniami polityki klimatycznej w 2050 r. jeszcze połowa energii w Polsce wytwarzana będzie z węgla. Chodzi o to, by wykorzystywać go racjonalnie i ekologicznie – mówi wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w wywiadzie udzielonym Maciejowi Wośko, redaktorowi naczelnemu „Gazety Bankowej”

Wywiad z ministrem Tobiszowskim, a także okolicznościowe listy do górników od ministra energii, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, Piotra Dudy rozpoczynają specjalny dodatek do tygodnika „Sieci” poświęcony Barbórce 2017.

Dziś górnictwo może świętować spokojnie i radośnie. Wam Szanowni Górnicy z okazji Barbórki składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, tak w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Życzę spokojnej i bezpiecznej pracy. Dziękuję za podejmowany codzienny trud. To właśnie także dzięki Waszemu zaangażowaniu i zrozumieniu dla podejmowanych decyzji możemy wspólnie optymistycznie patrzeć na przyszłość branży – czytamy w liście ministra energii do górników. - Czas Barbórki to doskonała okazja by podkreślić rolę górnictwa w polskiej gospodarce i węgla w krajowej energetyce. Węgiel jest i jeszcze przez długie lata będzie podstawowym źródłem energii w naszym kraju. To węgiel będzie zapewniał Polsce bezpieczeństwo i niezależność energetyczną kraju.

W dodatku redakcja „Gazety Bankowej” przygotowała kilka interesujących materiałów na temat stanu polskiego górnictwa, nowych technologii w wydobyciu czarnego złota, pracy górników morskich i pracowników platform wiertniczych, którzy również uroczyście obchodzą dzień św. Barbary, a także zaprosiła do odwiedzenia niezwykłych kopalni udostępnionych turystom.

Dzisiaj w górnictwie, które nie zostało uwolnione od trudnych do rozwiązania problemów, toczy się normalny dialog. Dzięki temu w tym roku można wreszcie złożyć wszystkim pracownikom przemysłu wydobywczego normalne życzenia: wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Świętej Barbary, patronki górników – pisze przewodniczący KK NSZZ Solidarność, Piotr Duda.

Poza życzeniami, dodatek stał się okazją do zaprezentowania efektów podejmowanych przez rząd i Polską Grupę Górniczą. JSW oraz spółki energetyczne działań zmierzających do odbudowania polskiego przemysłu górniczego.

Polskie górnictwo zamknęło trzy kwartały tego roku zyskiem netto przekraczającym 1,6 mld zł. Z informacji Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że wzrost cen węgla przyczynił się do zwiększenia przychodów kopalń o 22 proc., choć jednocześnie produkcja zmniejszyła się o 6 proc. – pisze Ronert Bombała w artykule „Po węgiel do własnego źródła”.

W Polsce dużo się mówi o restrukturyzacji górnictwa i zamykaniu nierentownych kopalń. To powoduje, że górnictwo wydaje się czymś schyłkowym i zanikającym. Ale górnicy długo jeszcze będą świętować Barbórkę, bo prędzej czy później będą powstawać nowe kopalnie – czytamy w artykule Marka Siudaja, pt. „Apetyt na złoża”.

Zachód pokochał odnawialne źródła energii, ale według prognoz ekspertów jeszcze przez dziesiątki lat nie zastąpią one kopalnych surowców energetycznych i będą tylko ich uzupełnieniem. Przyjdzie więc jeszcze czas, że z węglem przeproszą się nawet te kraje zachodnie, które stawiają na nim dziś krzyżyk. Węgiel ma wciąż przyszłość! – podsumowuje Mariusz Kądziołka w tekście na temat technologii „czystego węgla”.

Dodatek wieńczy ciekawy felieton Jerzego Bielewicza, w którym publicysta wraca do górniczych świąt w 1981 i 1982 roku.

Po chwili zadumy nad historią Śląska i Polski święta Barbara, patronka dobrej śmierci i trudnej pracy oraz diecezji katowickiej, zdaje się dobrą znajomą, której przykład, los i posługa dodają sił i wytrwałości. Podobnie jak przez dziesiątki lat, tak i w dniu Barbórki w 2017 r. słowa hymnu-modlitwy górników od rana rozbrzmiewać będą na ulicach śląskich miast: Ty, która w ziemi łonie dajesz górnikom bezpieczne schronienie/ Usłysz Barbaro, Ty wielka, wiernego górnika słowo./ Do ciężkiej pracy zjeżdżamy na dół ciemnym szybem,/ O zechciej nas uchronić w głębokiej górniczej nocy!/ Chroń nas przed przygnieceniem przez skały,/ przed grożącym nam śmiercią płomienistym/ wybuchem metanu i wyrwij nas w potrzebie./… - przypomina Bielewicz słowa „Pieśni górników do św. Barbary”.

